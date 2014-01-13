زمینه همکاری جهاد دانشگاهی با سایر دستگاه ها فراهم شود/ ساخت فاز اول پژوهشكده علوم سلولی- مولکولی رويان در مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان عصر دوشنبه در بازدید از جهاد دانشگاهی استان سمنان ضمن اشاره به اینکه با ارتقاء سطح آموزش ها به نیروی انسانی، خلاقیت و کارایی آنها بیشتر و در نتیجه خدمات رسانی به مردم نیز کیفی تر می شود گفت: باید زمینه همکاری بیشتر جهاد دانشگاهی با سایر دستگاه های اجرایی استان به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی یک نهاد انقلابی است که با حداقل امکانات منشاء خدمات خوبی در سطح استان بوده افزود: بهره گیری از ظرفیت های این نهاد می تواند به رشد و توسعه بیش از پیش استان کمک چشمگیری کند.

عملیاتی شدن پژوهش ها الزامی است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سمنان با بیان این مطلب که حضور یک مدیر پیشکسوت و خلاق در جهاد دانشگاهی و مدیرانی جوان و پویا، زمینه و بستر مناسب و ارزشمندی برای کار در این نهاد انقلابی موثر، فراهم کرده خاطر نشان کرد: این آمادگی وجود دارد که مجموعه فعالیت ها و توانمندی های جهاد دانشگاهی در شورای اداری استان معرفی و ارایه شود تا زمینه همکاری بیشتر جهاد دانشگاهی با دیگر دستگاه های اجرایی استان فراهم شود.

همتیان ضمن تقدیر از خدمات آموزشی، پژوهشی و رسانه ای جهاد دانشگاهی استان سمنان خواستار گسترش این خدمات در همه شهرستان های استان شد و تصریح کرد: نباید نتایج و داده های پژوهشی بایگانی شود بلکه باید با توجه به تحقیقات و پژوهش های کاربردی زمینه نگرش علمی تر به موضوعات مختلف در دستگاه های اجرایی فراهم شود و جهاد دانشگاهی در این بخش می تواند نقشی تعیین کننده ای داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه عملیاتی شدن پژوهش ها امری الزامی است عنوان کرد: استانداری سمنان ضمن حمایت از فعالیت های جهاد دانشگاهی آمادگی رفع موانع پیش روی فعالیت های موثر این نهاد را دارد.

تحصیل حدود 1600 دانشجو در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان سمنان

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های این نهاد طی سال گذشته در شهرستان سمنان و سایر شهرستان های استان مانند شاهرود، گرمسار، مهدیشهر و دامغان یادآور شد: در این مدت حدود 12 هزار ساعت آموزش توسط این نهاد ارائه شده است.

حسن رهایی فعاليت‌های آموزشی جهاد دانشگاهی را شامل دو بخش كوتاه مدت و بلند مدت معرفی و عنوان کرد: تحصيل حدود یک هزار و 600 دانشجو در 21 كد رشته در مركز علمی ـ كاربردی جهاد دانشگاهی استان يكی از خدمات آموزشی این نهاد است.

وی جهاد دانشگاهی را بستر مناسبی برای انجام دوره هاي آموزشي تخصصي و طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي دانست و اذعان داشت: با توجه به مصوب شدن راه‌اندازی سه پژوهشكده گياهان دارويی شاهرود، مطالعات كوير سمنان و پژوهشكده علوم سلولی مولكولی رويان شعبه مهديشهر در استان، جهاد دانشگاهی به منظور فراهم كردن بستر لازم برای راه‌اندازی اين پژوهشكده‌ها، گروه های پژوهشی "بهره‌وری و توسعه كارآفرينی" و گروه "برنامه‌ريزی گردشگری" و همچنين "نمايندگی بانك خون بند ناف" را در استان راه اندازی کرده است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان در خاتمه، از راه‌اندازی آزمايشگاه مصالح ساختمانی و مواد معدنی در استان خبر داد و یادآور شد: ساخت فاز اول پژوهشكده علوم سلولی- مولکولی رويان در شهرستان مهدیشهر حدود 50 درصد پيشرفت فيزيكی داشته است.