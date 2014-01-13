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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۲۵

حافظ نیا:

شیعه و سنی امروز با اتحاد و همبستگی در کنار هم زندگی می کنند

شیعه و سنی امروز با اتحاد و همبستگی در کنار هم زندگی می کنند

آستارا - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان آستارا گفت: شیعه و سنی امروز با اتحاد، همبستگی و آرامش کامل در کنار هم زندگی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم حافظ نیا عصر دوشنبه در جمع مردم این شهرستان با تبریک میلاد با سعادت پیامبر نور و رحمت افزود: هفته وحدت یادگار ماندگار رهبر کبیر انقلاب اسلامی است.

وی اظهارداشت: نامگذاری این هفته از سوی حضرت امام  راحل توطئه دشمنان برای تفرقه انگیزی در جهان اسلام را ناکارآمد کرد.

امام جمعه آستارا گفت: پیامبر اکرم (ص) عشق، محبت، برادری، برابری و وحدت را به جامعه عرضه کرد و امروز مسلمانان با داشتن قرآن کریم آخرین و کامل ترین دین را در اختیار دارند.

وی همچنین وحدت بین امت اسلامی را موجب ناکامی دشمنان اسلام دانست و افزود: حفظ وحدت و یکپارچگی بین مسلمانان بهترین شیوه برای مبارزه با تفرقه افکنی آنان است.

حافظ نیا با بیان اینکه وحدت شیعه و سنی تیری زهرآگین به چشم دشمنان اسلام و انقلاب است، اظهارداشت: وحدت و یکپارچگی بین شیعه و سنی مانع تحقق توطئه های دشمنان و استکبار جهانی خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم وحدت و همدلی بین مسلمانان اذعان داشت: وحدت میان مسلمانان دستور اکید قرآن است و پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) نیز به این مهم توصیه های فراوان فرموده اند.

امام جمعه آستارا یادآور شد: دشمنان اسلام و انقلاب مترصد فرصت هستند تا از هر شکافی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند که ملت مسلمان ایران اعم از شیعه و سنی تاکنون چنین اجازه ای به آنان نداده اند.

کد مطلب 2213980

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