شیعه و سنی امروز با اتحاد و همبستگی در کنار هم زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم حافظ نیا عصر دوشنبه در جمع مردم این شهرستان با تبریک میلاد با سعادت پیامبر نور و رحمت افزود: هفته وحدت یادگار ماندگار رهبر کبیر انقلاب اسلامی است.

وی اظهارداشت: نامگذاری این هفته از سوی حضرت امام راحل توطئه دشمنان برای تفرقه انگیزی در جهان اسلام را ناکارآمد کرد.

امام جمعه آستارا گفت: پیامبر اکرم (ص) عشق، محبت، برادری، برابری و وحدت را به جامعه عرضه کرد و امروز مسلمانان با داشتن قرآن کریم آخرین و کامل ترین دین را در اختیار دارند.

وی همچنین وحدت بین امت اسلامی را موجب ناکامی دشمنان اسلام دانست و افزود: حفظ وحدت و یکپارچگی بین مسلمانان بهترین شیوه برای مبارزه با تفرقه افکنی آنان است.

حافظ نیا با بیان اینکه وحدت شیعه و سنی تیری زهرآگین به چشم دشمنان اسلام و انقلاب است، اظهارداشت: وحدت و یکپارچگی بین شیعه و سنی مانع تحقق توطئه های دشمنان و استکبار جهانی خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم وحدت و همدلی بین مسلمانان اذعان داشت: وحدت میان مسلمانان دستور اکید قرآن است و پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) نیز به این مهم توصیه های فراوان فرموده اند.

امام جمعه آستارا یادآور شد: دشمنان اسلام و انقلاب مترصد فرصت هستند تا از هر شکافی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند که ملت مسلمان ایران اعم از شیعه و سنی تاکنون چنین اجازه ای به آنان نداده اند.