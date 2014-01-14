جشنواره زمستاني همدان ميزبان 8 نقال كشوري است

عليرضا ايزدي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جشنواره تابستاني براي نخستين بار نقالان برجسته كشوري در همدان حضور داشتند و جشنواره زمستاني نيز ميزبان نقالان برجسته كشوري است.

وي با بيان اينكه جشنواره زمستاني همدان كه از سوم تا 12 بهمن ماه برگزار مي شود، عنوان داشت: خاستگاه هنر نقالي در همدان بوده و براي حفظ و پاسداشت اين هنر قديمي، هشت نقال برجسته كشوري در اين جشنواره حضور دارند.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان در ادامه ابراز داشت: جشنواره زمستاني همدان با سه رويكرد بازي هاي محلي و غذا هاي سنتي و دمنوش هاي گياهي و با برنامه هاي مختلف برگزار مي شود.

مسابقه آدم برفي در جشنواره زمستاني برگزار مي شود

ايزدي با اشاره به اينكه در جشنواره زمستاني تور هاي همدان گردي برگزار مي شود، بيان داشت: پرواز بادبادك ها، برگزاري مسابقه آدم برفي، بازديد از خان گرمز و لشگردر و مسابقه فرش و طراحي فرش از جمله برنامه هاي جشنواره زمستاني است.

وي با بيان اينكه طي جشنواره زمستاني هتل هاي همدان داراي 50 درصد تخفيف است، اظهار داشت: استان همدان داراي پتانسيل هاي زيادي در حوزه گردشگري و ورزش هاي زمستاني بوده و جشنواره زمستاني همدان با هدف معرفي جاذبه هاي استان همدان و جذب گردشگر و توريسم برگزار مي شود.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان در پايان گفت: علاوه بر برگزاري جشنواره زمستاني، همايش باستانشناسي نیز در نهاوند و ملاير برگزار مي شود.