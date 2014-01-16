حضور هیأت رومانی در اصفهان نشان دهنده محوریت نمایشگاه در توسعه پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول محققیان در این باره افزود: در این هفته فرهنگی تعدادی از هنرمندان اصفهانی توانمندی های خود را در رشته های مختلف به نمایش گذاشته و همچنین بنده جلساتی با مسوولان اقتصادی رومانی، اتحادیه تجار و صادرکنندگان، اتاق بازرگانی بخارست و مسوولان نمایشگاه این شهر داشته و برای جمع بندی نتایج سفر، در نشستی با مسوولان سفارت ایران در رومانی و همچنین مجلس سنای این کشور شرکت کردم و نتیجه کلی سفر این بود که قرار شد هیأتی از رومانی به اصفهان و ایران سفر کرده و با توانمندی های این کشور آشنا شوند.

وی با اشاره به این که این دعوت مورد قبول واقع شد و این هیأت همزمان با روز نخست نمایشگاه فرش با هماهنگی سفارت ایران در بخارست و نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان وارد ایران شدند، بیان داشت: با هماهنگی استانداری اصفهان، اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن، تجارت و شهرداری برنامه بسیار جامع، کاربردی و منظمی برای این گروه تنظیم شد و برنامه های فرهنگی و اقتصادی در کنار هم مد نظر قرار گرفت. ورود این مهمانان به ایران با حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فرش و بازدید از این نمایشگاه همراه بود. پس از آن از یکی از کارگاه های معتبر فرش بافی اصفهان بازدید داشتند و سناتور رومانی در این بازدید اذعان داشت که من به جز پشم و ابریشم روح والای انسانی را در این آثار دیدم.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اظهار داشت: بازدید از واحدهای بزرگ صنعتی اصفهان شامل واحدهای صنعت سنگ، واحدهای صنایع فلزی و کانی های غیر فلزی از دیگر بازدیدهای مؤثر این گروه بود که به احتمال زیاد ایجاد ارتباطات قوی اقتصادی با واحدهای صنعتی و عقد قراردادهایی را در ماه های آتی به همراه خواهد داشت و در این رابطه مقرر شد گروه اقتصادی ویژه ای از رومانی برای عقد قرارداد به اصفهان اعزام شوند.

وی ادامه داد:همچنین جلسات و دیدارهایی در محل اتاق بازرگانی اصفهان ترتیب داده شد و ظرفیت های اقتصادی مشترک مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر مقدمات خواهر خواندگی دو شهرستان گز و مبارکه با شهرهای مورد نظر در استان هونودوا بررسی شد و مقرر شد مراحل عقد خواهرخواندگی از طریق سفارت جمهوری اسلامی دنبال شود. همچنین در ادامه سفر، بازدیدی از ابنیه تاریخی شهر شیراز داشتند و با دو نفر از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و هیأت گروه دوستی پارلمان ایران-رومانی نیز جلسه ای خواهند داشت که امید است این جلسات نتایج مثمر ثمری برای ایران و اصفهان به همراه داشته باشد.

محققیان با اشاره به جامعیت حضور این هیأت در اصفهان گفت: وقتی می گوییم نمایشگاه محور توسعه پایدار است، دقیقاً منظور همین است. شما می بینید که هیأتی خارجی به بهانه نمایشگاه به اصفهان سفر می کنند اما نمایشگاه تنها محور است و در کنار آن بخش های فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و حتی مذهبی ایران به گردشگران نمایشگاهی معرفی می شود.

وی افزود: به عنوان مثال این هیأت از زورخانه و موزه ای در شهرستان مبارکه بازدید داشت، آثار تاریخی شیراز را مورد بازدید قرار داد و از مزرعه ای صنعتی در شهرستان مبارکه بازدید کرد. همه این موارد نشان می دهد نمایشگاه توسعه دهنده گردشگری، ارتباطات تجاری و اقتصادی و عامل انتقال فرهنگ است و اگر به نمایشگاه ها اهمیت داده شود صنایع و توریسم در کنار آن و به موازات آن پیشرفت خواهند کرد و همچنین انتقال فرهنگی به بهترین شکل صورت می گیرد که همه این موارد از نقش نمایشگاه در توسعه پایدار حکایت دارد.

