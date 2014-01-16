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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

ظریف در گفتگو با راشا تودی:

طرفداران تحریمهای جدید علیه ایران به نتیجه دلخواهشان نخواهند رسید

طرفداران تحریمهای جدید علیه ایران به نتیجه دلخواهشان نخواهند رسید

وزیر خارجه ایران در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسی تاکید کرد تحریم های ضدایرانی آمریکا دستاورد مثبتی نداشته و اگر نمایندگان کنگره با وجود مخالفت اوباما برای اعمال تحریم های بیشتر تلاش کنند، به نتیجه مورد نظرشان نخواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد جواد ظریف" وزیر خارجه ایران که در مسکو به سر می برد در مصاحبه با شبکه راشا تودی به بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات خصمانه آمریکا پرداخت. وی با اشاره به تلاش نمایندگان کنگره برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران گفت کسانی که گمان می کنند با اینگونه اقدامات نتایج بهتری در مذاکرات هسته ای می گیرند، اشتباه می کنند.

به گفته ظریف آنهایی که در ایالات متحده طرفدار چنین سیاستی هستند باید ببینند این اقدام چه نتایجی داشته و آیا ارزش ادامه یافتن دارد. وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: نمی خواهم وارد این بحث کودکانه بشوم که ایران در اظهاراتش جدی است یا بلوف می زند، آنها می توانند ما را بیازمایند.

وی تاکید کرد تاثیر تحریم ها فعالیت 19 هزار سانتریفیوژ در ایران و افزایش خشم مردم ایران از ایالات متحده بوده است. ظریف تحریم ها را موجب محدودیت در خرید دارو توسط شرکت های ایرانی دانست و گفت اقدام نمایندگان کنگره در واقع مخالفت با ساخت و تهیه دارو در ایران است.

وی در ادامه خطاب به نمایندگان آمریکایی از جمله "باب منندز" سناتور ایالت نیوجرسی که طرفدار افزایش تحریم ها هستند گفت آنها باید از خود بپرسند که آیا به نتایج این تحریم ها افتخار می کنند؟ ظریف در پایان تاکید کرد اعمال تحریم های بیشتر بی تاثیر بوده و هیچ تغییری ایجاد نمی کند.

کد مطلب 2215899

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