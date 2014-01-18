هيچ جاده اي در همدان مسدود نيست/ بارش 29 سانتيمتري برف در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارشي قوي از مرزهاي جنوب غربي و پيش بيني مبني بر بارش سنگين برف در برخي نقاط استان همدان، اين امر محقق شد و مناطق جنوبي استان شاهد بارش ها مناسبي بوده اند كه اين امر موجب تعطيلي برخي مدارس و مراكز اموزش عالي نيز شد.

مدير كل بحران استانداري همدان در اين خصوص گفت: بر اساس آخرين اطلاعات كسب شده هيچ يك از محورهاي مواصلاتي استان بسته نيست.

عليمردان طالبي با اشاره به اينكه با توجه به جنوبي بودن جبهه هواي بارشي ،اين سامانه بيشتر مناطق جنوبي استان را تحت تاثير قرار داده است اما با تلاش راهداران تردد در محورهاي مواصلاتي استان در جريان است، بيان داشت: بدون زنجر چرخ اماكن تردد از محورها وجود ندارد و اگر شهروندان ضرورتي براي سفر ندارند از تردد خودداري كرده و اجازه دهند دستگاه هاي برف روب اقدام به پاكسازي جادها كنند.

معابر شهري همدان باز است

مدير خدمات شهري شهرداري همدان نيز عنوان كرد: معبري كه از لحاظ ترافيكي به علت بارش برف قفل شده باشد را در شهر همدان نداريم و تردد در جريان است.

محمد خانجاني با اشاره به ادامه بارش برف در همدان و پيش بيني نحوه تميز كردن معابر از ماه ها قبل و حتي مشخصي بودن مسير خودرو هاي برف روب و نمك پاش در شهر همدان، گفت: خودروها حتما مجهز به زنجير چرخ باشند تا در تردد از معابر زير و رو گذر در شهر موجب قفل ترافيكي نشوند و شهروندان از پارك خودرو در مجاورت معابر خود داري كنند تا دستگاه هاي خدمات رسان بتوانند بهتر خدمات رساني كنند.

اما بارش سنگين برف برخي مدارس و دانشگاه هاي استان را تعطيل كرد.

مدارس جنوبي استان تعطيل شد

بر اساس اعلام سازمان آموزش وپرورش همدان مدارس پيش دبستاني و دبستاني نواحي يك و دو همدان و مدارس ابتدايي، راهنماي و متوسطه در ملاير، نهاوند، تويسركان، خزل، سامن، قلل رود و جوكار در شيفت صبح امروز تعطيل است.

روابط عمومي دانشگاه ازاد همدان نيز از تعطيلي واحدهاي ملاير، تويسركان و سامن اين مجموعه در امروز خبر داد.

اما سامانه بارشي فعالي كه وارد استان همدان شده بارش هاي مناسبي در استان موجب شده است .

كارشناس مركز پيش بيني هواشناسي همدان در اين خصوص گفت: با توجه به جنوبي بودن سامانه بارشي شاهد بارش هاي سنگين در شهر همدان و مناطق شمالي استان نبوديم اما در جنوب استان بارش ها سنگين بود.

حسين كريمي جاويد ادامه داد: اين سامانه بارشي در استانهاي جنوبي كشور فعاليت بيشتري دارد و با توجه به پيش بيني ها در رزن و كبودر آهنگ بارش ها در حد چند سانتيمتر بوده و در شهر همدان نيز تاكنون هشت سانتيمتر برف باريده است.

وي با اشاره به اينكه در جنوب استان و در شهر نهاوند تاكنون 29 سانتيمتر بارش برف گزارش شده است، عنوان كرد: در شهر تويسركان نيز تاكنون 12 سانتيمتر برف باريده است.

كارشناس مركز پيش بيني هواشناسي همدان با تاكيد براينكه اين سامانه تا غروب امروز دراستان فعال خواهد بود، گفت: با توجه به وجود رطوبت فردا در شهر همدان شاهد افت دماي پنج درجه به نسبت امروز خواهيم بود و مه گرفتگي صبحگاهي را نيز پيش بيني مي كنيم.

كريمي جاويد بيان داشت: روز هاي آينده آفتابي خواهند بود اما دماي صبحگاهي و شبانگاهي كاهش مي يابد و تا آخر اين هفته شاهد بارش برف نخواهيم بود.

وي در پايان بيان داشت: گرمترين نقطه استان در شبانه روز گذشته شهر تويسركان با شش درجه بالاي صفر بوده و در سردترين نقاط استان همدان و كبود آهنگ با دماي منفي پنج درجه سانتيگراد زير صفر بوده است.