به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در مرکز اسلامی امام علی(ع) وین پایتخت اتریش، از سوی حجت الاسلام و المسلمین جواد اژه ای نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان در اروپا قرائت شد، به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

جوانان و فرزندان ملّت ایران که در دانشگاه‌های گوناگون جهان به کسب دانش مشغولند، نهال هایی ارزشمندند که ریشه در خاک حاصلخیز کشور سرافراز خود دارند و همچون برادران و خواهرانشان در دانشگاههای زنده و پر تحرک کشور، ثمرات ارزشمندی را تقدیم میهن و ملّت خود خواهند کرد، ان‌شاءالله.

این است آن اندیشه‌ای که ذهن دانشجوی ایرانی را در هر نقطه از جهان باید همواره مشغول دارد. کیفیت فراگیری و انتخاب دانشی که فرا می گیرید و روحیه و رفتاری که در این دوران تحصیلی، شخصیت شما را نمایان می سازد، یکسره باید از این اندیشه تابناک، سرچشمه بگیرد و راه شما را مشخص سازد.

در فرایند پرهیجانِ تبدیل دانشجوی امروز به مدیر و انسان برجسته فردا، بیش از همه چیز، توکل به خدا و استمداد از لطف و رحمت او به کار شما خواهد آمد. این است آن‌چه استعدادهای شما را شکوفائی و گام شما را استواری و دل شما را آرامش می بخشد.

به امید آینده ی درخشان شما و کشور، همه تان را به خدای بزرگ می سپارم و برای شما دعا می کنم.

سید علی خامنه ای»