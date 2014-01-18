  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

پیام رهبر انقلاب به نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان دراروپا:

درفرایند تبدیل دانشجو به مدیر برجسته فردا بیش از هرچیز توکل به خدا به کار می‌آید

درفرایند تبدیل دانشجو به مدیر برجسته فردا بیش از هرچیز توکل به خدا به کار می‌آید

رهبر فرزانه انقلاب در پیامی به نشست انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا تصریح کردند: در فرایند پرهیجانِ تبدیل دانشجوی امروز به مدیر و انسان برجسته فردا، بیش از همه چیز، توکل به خدا و استمداد از لطف و رحمت او به کار شما خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در مرکز اسلامی امام علی(ع) وین پایتخت اتریش، از سوی حجت الاسلام و المسلمین جواد اژه ای نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان در اروپا قرائت شد، به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

جوانان و فرزندان ملّت ایران که در دانشگاه‌های گوناگون جهان به کسب دانش مشغولند، نهال هایی ارزشمندند که ریشه در خاک حاصلخیز کشور سرافراز خود دارند و همچون برادران و خواهرانشان در دانشگاههای زنده و پر تحرک کشور، ثمرات ارزشمندی را تقدیم میهن و ملّت خود خواهند کرد، ان‌شاءالله.

این است آن اندیشه‌ای که ذهن دانشجوی ایرانی را در هر نقطه از جهان باید همواره مشغول دارد. کیفیت فراگیری و انتخاب دانشی که فرا می گیرید و روحیه و رفتاری که در این دوران تحصیلی، شخصیت شما را نمایان می سازد، یکسره باید از این اندیشه تابناک، سرچشمه بگیرد و راه شما را مشخص سازد.

در فرایند پرهیجانِ تبدیل دانشجوی امروز به مدیر و انسان برجسته فردا، بیش از همه چیز، توکل به خدا و استمداد از لطف و رحمت او به کار شما خواهد آمد. این است آن‌چه استعدادهای شما را شکوفائی و گام شما را استواری و دل شما را آرامش می بخشد.

به امید آینده ی درخشان شما و کشور، همه تان را به خدای بزرگ می سپارم و برای شما دعا می کنم.

سید علی خامنه ای»

کد مطلب 2216558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها