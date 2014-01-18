همگان باید به منظور ترویج فرهنگ وقف تبلیغ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی باقری ، اجرای نیات مذهبی، اجتماعی و خیریه را از جمله وظایف اداره کل اوقاف و امور خیریه دانست.



وی با بیان اینکه هر نوع وقفی بر اساس نیات خیرین اجرایی می‌شود، افزود: نهایت تلاش در این زمینه انجام می‌شود و همچنین رویکردهای اداره کل اوقاف و امور خیریه ترویج فرهنگ وقف استو باید همگان به منظور ترویج فرهنگ وقف تبلیغ کنند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اینکه اقدامات مطلوبی برای حافظان قرآن انجام شده است گفت: ‌این افراد می‌توانند برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز علمی اقدام کنند.



حجت الاسلام باقری، با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه برای حل مشکلات موقوفات اقدامات لازم را انجام می‌دهد، ادامه داد: در حال حاضر موقوفات در زمینه‌های مسائل مختلف جامعه از قبیل امور نخبگان و مدارس علمیه نیز هزینه می‌شود.



وی بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت وقف در دین مبین اسلام باید مردم اطلاعات لازم را از وقف داشته باشند.



مدیر کل اوقاف استان زنجان، حوزه فعالیت اداره کل اوقاف و امور خیریه را حفظ، نگهداری، احیا و افزایش موقوفات عنوان کرد و یادآور شد: استان زنجان گام‌های مطلوبی در این حوزه برداشته است.



حجت الاسلام باقری، با اشاره به شناسایی و احیای موقوفات جدید یادآور شد: اخذ و تنظیم سند و تفاهم‌نامه از دیگر اقدامات اداره کل در این زمینه است.

پنج اثر فیلم کوتاه داستانی 100 ثانیه‌ای در زنجان تولید شده است

مسئول عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان، خبر از تولید پنج فیلم کوتاه داستانی 100 ثانیه‌ای در سه ماهه اخبر در زنجان داد.

در سه ماهه اخیر پنج اثر فیلم کوتاه داستانی 100 ثانیه‌ای در زنجان تولید شده است.



انجمن سینمای جوانان ایران -دفتر زنجان در سه ماهه اخیر موفق به تولید پنج اثر فیلم کوتاه داستانی 100 ثانیه‌ای و یک اثر انیمیشن 100 ثانیه‌ای شده است.



گفتنی است چهار فیلم از تولیدات داستانی با راهنمای نادر پناه زاده از مدرسین این انجمن بوده که به عنوان استاد راهنما این هنرمندان را یاری کرده‌اند.

تولید فیلم کوتاه داستانی «هیچ کس نبود» در زنجان

تولید فیلم کوتاه داستانی «هیچ کس نبود» به نویسندگی و کارگردانی علی نجفی ساخته شده است.



تصویربردار این فیلم کوتاه میثم کیلی، نورپرداز مسعود آقاجانلو، صدابردار مجید تاران و صداگذاری و تدوین این فیلم را رحیم زرین کمر بر عهده دارند.

