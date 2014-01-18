چینی ها در تولید انرژی خورشیدی، سیلندر و سرنگ پزشکی در قزوین مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کشاورز مقدم روز شنبه در جلسه با سفیر کشور چین در ایران که در محل اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد اظهار داشت: اجرای طرح های مشارکتی و ترکیبی با حضور تجار چینی و قزوینی می تواند برخی کارها را تسریع کند.



وی افزود: برخی پروژه های ملی در استان در حال اجراست که برخی دولتی و بخشی خصوصی و عمومی است که شبکه راه آهن قزوین به رشت قرار است با فاینانس شرکت چینی تسریع شود که در متروی هشتگرد به قزوین هم در صورت اجرایی شدن سرمایه گذاران چینی می توانند پیشنهاد مشارکت دهند.



کشاورز مقدم بیان کرد: طرح راه آهن قزوین به قم و جاده کلاچای به قزوین هم از دیگر طرحهای بزرگی است که به مشارکت خارجی نیاز دارد که اگر چینی ها استقبال کنند می توانند پیشنهادهای خود را به مسئولان ارائه دهند تا بررسی شود.

چینی ها در ساحت مجموعه گردشگری آبگرم مشارکت کنند

نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: در منطقه گردشگری آبگرم یک مجموعه بزرگ گردشگری تعریف شده که حدود 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت تمایل سرمایه گذاران چینی این هزینه ها در دو سال قابل بازگشت است و ما پیشنهاد می کنیم تجار چینی در این طرح مشارکت کنند.

وی افزود: شرکت آلومتک قزوین تولیدکننده کابل های صنعتی است که در عراق بازار خوبی دارد که اگر سرمایه گذار چینی در طرح توسعه این واحد مشارکت کند می تواند سود مناسبی برای سرمایه گذاران ایران و چین داشته باشد.



کشاورز مقدم یادآورشد: تولید آلیاژهای پیشرفته که در خودروسازی، هوافضا کاربرد دارد، فیلترهای خطوط گاز، تولید انرژی با استفاده از آینه های مقعر خورشیدی، سرنگ های پزشکی و تولید سیلندرهای تحت فشار از دیگر مواردی است که نیازمند سرمایه گذاری خارجی است که تجار چینی می توانند در آن مشارکت کنند.



این مسئول اظهار داشت: قزوین به دلیل موقعیت خوبی که دارد بسیار مستعد سرمایه گذاران خارجی است و اتاق بازرگانی هم آمادگی دارد شرایط حضور را تسهیل کند.