به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی باقری با بیان اینکه هر نوع وقفی بر اساس نیات خیرین اجرایی میشود، افزود: نهایت تلاش در این زمینه انجام میشود.
وی،با اشاره به اینکه اقدامات مطلوبی برای حافظان قرآن انجام شده است اظهار داشت: این افراد میتوانند برای ورود به دانشگاهها و مراکز علمی اقدام کنند.
مدیر کل اوقاف استان زنجان، با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه برای حل مشکلات موقوفات اقدامات لازم را انجام میدهد گفت: در حال حاضر موقوفات در زمینههای مسائل مختلف جامعه از قبیل امور نخبگان و مدارس علمیه نیز هزینه میشود.
حجت الاسلام باقری، بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت وقف در دین مبین اسلام باید مردم اطلاعات لازم را از وقف داشته باشند.
وی، رویکردهای اداره کل اوقاف و امور خیریه را ترویج فرهنگ وقف عنوان کرد و افزود: باید همگان به منظور ترویج فرهنگ وقف تبلیغ کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان حوزه فعالیت اداره کل اوقاف و امور خیریه را حفظ، نگهداری، احیا و افزایش موقوفات عنوان کرد و یادآور شد: استان زنجان گامهای مطلوبی در این حوزه برداشته است.
حجت الاسلام باقری، با اشاره به شناسایی و احیای موقوفات جدید یادآور شد: اخذ و تنظیم سند و تفاهمنامه از دیگر اقدامات اداره کل در این زمینه است.
وی، از بازخوانی و بازنویسی وقفنامههای قدیمی خبر داد و تصریح کرد: بازخوانی وقفنامههای قدیمی موجب اجرای مطلوب نیات خیرین میشود.
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