کنکور کارشناسی ارشد میلیونی شد/ زمان انتشار کارت و راهنمای آزمون

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد در 142 کدرشته برگزار می شود که از این تعداد 51 کدر رشته علوم انسانی، 16 کد رشته علوم پایه، 29 کدرشته فنی مهندسی، 25 کدرشته کشاورزی، 13 کد رشته هنر و 8 کدرشته دامپزشکی هستند.

وی افزود: ثبت نام از داوطلبان 136 کدر رشته از 142 کد رشته امتحانی به صورت متمرکز و از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش صورت گرفت و ثبت نام از 6 کد رشته امتحانی دیگر با هماهنگی و نظارت سازمان سنجش توسط ارگانهای ذیربط انجام شده است.

توکلی خاطرنشان کرد: 950 هزار و 943 داوطلب در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 93 و نوزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در 136 کد رشته امتحانی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 493 هزار و 722 نفر زن و 457 هزار و 221 نفر مرد هستند و به عبارت دیگر 51.92 درصد داوطلبان زن و 48.08 درصد داوطلبان مرد هستند.

وی افزود: آمار داوطلبان نسبت به آمار آزمون کارشناسی ارشد 92 نیز تعداد 54 هزار 718 نفر افزایش دارد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: از تعداد 950 هزار و 943 داوطلب شرکت کننده تعداد 112 هزار و 933 داوطلب در دو کدرشته امتحانی ثبت نام کردند.

وی درباره اطلاعیه تاریخ و نحوه دریافت کارت آزمون و برگ راهنما خاطرنشان کرد: اطلاعیه مربوطه در روز یکشبه 6 بهمن ماه 92 بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود و در نشریه پیک سنجش 7 و 14 بهمن ماه منتشر می شود.

توکلی گفت: کارت شرکت در آزمون و برگ راهنما از روز دوشنبه 14 بهمن ماه بر روی سایت سازمان قرار می گیرد و هر داوطلب می توانند به پایگاه اینترنتی سازمان مراجعه و کارت خود را پرینت بگیرد.

وی افزود: نظر به اینکه برای داوطلبان شرکت در دو رشته امتحانی، دو کارت صادر می شود و با توجه به آمار کل شرکت کنندگان جمعا یک میلیون و 63 هزار و 876 کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است.

توکلی یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 93 در صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 16 و 17 و 18 بهمن ماه در 62 شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.