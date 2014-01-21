مخالفت با تشکیل صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت/ حذف نماینده اتاق بازرگانی از ترکیب مجامع بنگاههای در حال واگذاری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق گزارشی از مصوبات روز گذشته این کمیسیون ارائه داد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی بندهایی مربوط به واگذاری و اجرای اصل 44 قانون برنامه پنجم توسعه در کمیسیون گفت: عملکرد بودجه سال 92 در قسمت واگذاری ها 37 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در اصلاحیه بودجه به 25 هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما به دلیل مطلوب نبودن عملکرد، تاکنون تنها هزار میلیارد تومان در بخش واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تحقق یافته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع سهام عدالت در لایحه بودجه 93 نیز بررسی شد. در این بخش سهام عدالت 96 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که در قالب تعاونی های استانی به میزان یک میلیون تومان ارزش دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: دولت در لایحه بودجه اعلام کرد که قصد دارد صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت را طراحی کند که بر این اساس درآمدهای سهام عدالت در این صندوق نگهداری شود تا برای وجوه آن برنامه ریزی کند، اما کمیسیون با این پیشنهاد مخالفت کرد.

کاتب در تشریح دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد ادامه داد: اعضای کمیسیون معتقد بودند تاسیس این صندوق به معنای قانونگذاری دائم است و نمی توان در لایحه بودجه قانونگذاری دائم کرد. علاوه بر این رسالت اصلی دولت و سازمان خصوصی سازی تقویت بخش تعاونی و خصوصی است اما با اجرای این پیشنهاد دولت، تشکیلات جدیدی در درون دولت ایجاد می شود که مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از گزارش خود، گفت: بر اساس قانون، نماینده اتاق بازرگانی باید در مجامع بنگاههای در حال واگذاری شرکت کند و تا زمانی که واگذاری قطعی انجام نشده می تواند در این جلسه ها شرکت کند که این امر موجب درز اطلاعات مجامع شرکت های در حال واگذاری به بیرون و دولت می شود بنابراین مقرر شد عضویت نماینده اتاق بازرگانی از مجمع بنگاههای در حال واگذاری حذف شود تا از اختلال در واگذاری سهام جلوگیری شود.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای اولویت در پرداخت مطالبات ایثارگران، گفت: کمیسیون تلفیق مقرر کرد پرداخت دیون مطالبات ایثارگران مشمول تایید سازمان حسابرسی نشود زیرا مدت ها از زمان پرداخت این دیون گذشته است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، بنیاد شهید می تواند بدون حسابرسی طلب ایثارگران را بپردازد.

کاتب ادامه داد: اینکه مطالبات ایثارگران به صورت سهام یا نقدی پرداخت شود در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفت و صرفا مقرر شد دیون ایثارگران از حسابرسی معاف شده و سهام آنها با اولویت پرداخت شود.

کاتب با اشاره به بررسی بخش تهاتر در کمیسیون تلفیق، گفت: کمیسیون تلفیق مقرر کرد بدهی های دولت به شهرداری ها و شرکت های خصوصی هم به صورت تهاتر و هم از محل فروش سهام پرداخت شود و برای جلوگیری از سوء استفاده از تهاتر و ایجاد شفافیت، مقرر شد هر گونه تهاتر در دریافت و پرداخت به حساب خزانه واریز شود و قیمت سهام مورد تهاتر به هیچ وجه نباید از قیمت پایه بورس پایین تر باشد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تا امروز هنوز دولت فهرست شرکت های قابل واگذاری در تبصره هدفمندی را به مجلس ارائه نداده و امروز آخرین مهلت ارائه آن است.

وی ادامه داد: فردا جلسه علنی برگزار نمی شود و کمیسیون تلفیق در دو نوبت صبح و عصر تشکیل جلسه خواهد داد.