بررسی تبصره هدفمندی عصر یکشنبه در تلفیق/ احتمال اصلاح منابع پیش بینی شده هدفمندی

غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به ارائه تبصره هدفمندی یارانه ها توسط دولت برای بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس اظهارداشت: در حال حاضر این تبصره در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است و قرار است کمیسیون ها نظرات و پیشنهادات خود را درباره آن مطرح کنند.

وی ادامه داد: این تبصره در جلسه عصر روز یکشنبه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می گیرد و به نظر می رسد تا شب این بررسی به اتمام رسد.

تاجگردون گفت: در مجموع آنچه به عنوان تبصره ارائه شده به نظر خوب است اما کمیسیون تلفیق به احتمال زیاد در منابع هدفمندی و نحوه ساماندهی یارانه هایی که دولت مستقیم و غیر مستقیم پرداخت می کند اصلاحاتی انجام خواهد داد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق امروز نیز در جلسات نوبت صبح و عصر به ادامه بررسی لایحه بودجه می پردازند. بررسی برخی احکام و برخی پیشنهادات باقی مانده که ظرف امروز ادامه خواهد یافت.

تاجگردون پیش بینی کرد گزارش کمیسیون تلفیق سه شنبه یا چهارشنبه این هفته به صحن مجلس شورای اسلامی برسد.