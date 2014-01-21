برای دریافت سبد کالا نیاز به ثبت نام در هیچ سایتی نیست/ سودجویی از سبد کالا در کرمان

عباس سعید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارائه سبد کالا فرآیندی ملی بوده و بر مبنای اطلاعات طرح یارانه ها صورت می گیرد و تنها تفاوت آن با یارانه ها در محدودتر بودن تعداد افراد است.

وی با اشاره به اینکه توزیع سب کالا در واقع براساس یک برنامه ریزی قبلی انجام می شود، تاکید کرد: نیاز نیست افراد برای دریافت سبد کالا در هیچ سایت یا فروشگاهی ثبت نام کنند.

سعید همچنین در خصوص پخش پیامکهایی با این متن که" شماره ملی سرپرست خانوار را به شماره 30000 پیام کنید. برای ثبت نام سبد کالا تا ساعت 12 شب بیشتر فرصت ندارید." گفت: این اس ام اس به هیچ عنوان مورد تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت نبوده و هیچ جنبه رسمی ندارد.

وی گفت: توزیع سبد کالا رایگان است و اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا واحدهای توزیع کننده حق دریافت هیچ گونه وجی را ندارند.

این مسئول یادآور شد: مردم باید اطلاعات را از طریق منابع موثق خبری پی گیری کنند چرا که اخیرا عده ای سودجو از طریق شایعه پراکنی اقدام به ثبت نام افراد برای دریافت سبدکالا کرده و در مواردی نیز وجوهی را دریافت کرده اند.

