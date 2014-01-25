4 روش اطلاع مردم از "دریافت" یا "عدم دریافت" سبد کالا/ شماره پیامک 5000799 و شماره تماس #799* و 09612

به گزارش خبرنگار مهر، دولت قرار است ظرف کمتر از 10 روز دیگر، اولین سبد کالای حمایتی خود را به جامعه هدف 15 میلیون نفری ارایه دهد. بر این اساس، سرپرستان خانوار شامل کارمندان دولت اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی، کارگران، طلاب، خبرنگاران و دانشجویان متاهل و بازنشستگان از این سبد کالایی برخوردار خواهند شد.
در این میان ،هر یک از سرپرستان خانوار می توانند از 4 روش برای اطلاع از دریافت یا عدم دریافت سبد کالا اطلاع یابند که به شرح زیر است. در واقع این 4 روش، کانالهای ارتباطی زیر جهت اطلاعرسانی و پاسخ به سئوالات و پیگیری مشکلات برقرار شده است. البته این روشها پس از دستورات مقامات ذیربط در سریعترین زمان ممکن به صورت کامل فعال شود.
از طریق تلفن گویای وزارت صنعت، معدن و تجارت: شهروندان میتوانند از طریق مرکز تماس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 09612 با مسئولین و کارشناسان طرح جهت دریافت پاسخ سئوالات خود تماس حاصل کنند.
از طریق شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت: در صورت بروز هرگونه اشکال در فرایند تراکنش، همانند روال قبل مردم میتوانند با مرکز تماس شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت که روی رسید دستگاه کارتخوان درج شده است، پیگیری موارد به انجام رسانند.
از طریق تماس با درگاه اطلاعرسانی همراه اول: همچنین شهروندان میتوانند با تماس با درگاه اطلاعرسانی همراه اول به شماره #799* ، و یا ارسال پیامک به شماره 5000799، با ارسال شماره کارت بانکی و کد ملی خود از وضعیت شمول خود در طرح اطلاع یافته و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی سبد کالای خود را دریافت نمایند. در این خصوص دقت شود که شماره کارت بانکی که واریز یارانه نقدی به آن صورت میپذیرد مد نظر است.
از طریق مراجعه به اینترنت: وبسایت رسمی اطلاعرسانی سامانه به آدرس www.yaranehkala.ir جهت مشاهده آخرین اخبار مربوط به طرح و لیست فروشگاههای مجاز در دسترس است. از طریق این وبسایت، هر شهروند میتواند وضعیت شمول خود در طرح را پیگیری و موجودی سبد کالای خود را استعلام کند.
چند نکته درباره سبد کالا
فروشگاههای عرضهکننده سبد کالا مجاز به اخذ هیچگونه وجه نقدی و غیرنقدی از شهروندان نیستند. جهت دریافت سبد کالای حمایتی به همراه داشتن کارت عابر بانک سرپرست خانوار الزامی است.
تلاش بر این است سبد کالای حمایتی به صورت یکجا به خانوارهای مشمول تحویل شود. در صورت ناقص بودن سبد کالا در مراجعه اول به فروشگاه امکان مراجعه مجدد برای دریافت اقلام باقیمانده آن در طول ماه وجود دارد.
برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع نباتی و پنیر اقلام تشکیل دهنده سبد کالای حمایتی هستند. برهمین اساس، در دو سبدکالایی که امسال دولت به شهروندان میدهد، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بسته 400 گرمی پنیر، 2 بسته 16 عددی تخم مرغ پیش بینی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است: برنج سبد اول کالایی رایگان دولت، برنج هندی است.
به گزارش مهر، دولت دهم در سال 89 سایت رفاهی را برای پرداخت یارانه نقدی طراجی و پیادهسازی کرد و حال دولت یازدهم با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت یارانه کالا را طراحی کرده است.
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