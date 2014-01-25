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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

پس از سایت رفاهی، سایت یارانه کالا هم آمد؛

4 روش اطلاع مردم از "دریافت" یا "عدم دریافت" سبد کالا/ شماره پیامک 5000799 و شماره تماس #799* و 09612

4 روش اطلاع مردم از "دریافت" یا "عدم دریافت" سبد کالا/ شماره پیامک 5000799 و شماره تماس #799* و 09612

خبرگزاری مهر، 4 شیوه اطلاع از "دریافت" یا "عدم دریافت" سبد کالا از سوی مشمولان طرح سبد حمایتی دولت را اعلام کرد. بر این اساس، هموطنان می توانند با ارسال کدملی و شماره کارت بانکی و کد ملی به شماره پیامک 5000799 و یا تماس با شماره گویای 09612 و یا شماره #799* از شماره تلفن همراه اول از آخرین وضعیت خود اطلاع یابند، البته این روش‌ها پس از دستورات مقامات ذی‌ربط در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت کامل فعال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت قرار است ظرف کمتر از 10 روز دیگر، اولین سبد کالای حمایتی خود را به جامعه هدف 15 میلیون نفری ارایه دهد. بر این اساس، سرپرستان خانوار شامل کارمندان دولت اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی، کارگران، طلاب، خبرنگاران و دانشجویان متاهل و بازنشستگان از این سبد کالایی برخوردار خواهند شد.

در این میان ،هر یک از سرپرستان خانوار می توانند از 4 روش برای اطلاع از دریافت یا عدم دریافت سبد کالا اطلاع یابند که به شرح زیر است. در واقع این 4 روش، کانال‌های ارتباطی زیر جهت اطلاع‌رسانی و پاسخ به سئوالات و پیگیری مشکلات برقرار شده است. البته این روش‌ها پس از دستورات مقامات ذی‌ربط در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت کامل فعال شود.

از طریق تلفن گویای وزارت صنعت، معدن و تجارت: شهروندان می‌توانند از طریق مرکز تماس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 09612 با مسئولین و کارشناسان طرح جهت دریافت پاسخ سئوالات خود تماس حاصل کنند.

از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت: در صورت بروز هرگونه اشکال در فرایند تراکنش، همانند روال قبل مردم می‌توانند با مرکز تماس شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت که روی رسید دستگاه کارت‌خوان درج شده است، پیگیری موارد به انجام رسانند.

از طریق تماس با درگاه اطلاع‌رسانی همراه اول: همچنین شهروندان می‌توانند با تماس با درگاه اطلاع‌رسانی همراه اول به شماره #799* ، و یا ارسال پیامک به شماره 5000799، با ارسال شماره کارت بانکی و کد ملی خود از وضعیت شمول خود در طرح اطلاع یافته و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی سبد کالای خود را دریافت نمایند. در این خصوص دقت شود که شماره کارت بانکی که واریز یارانه نقدی به آن صورت می‌پذیرد مد نظر است.

از طریق مراجعه به اینترنت: وب‌سایت رسمی اطلاع‌رسانی سامانه به آدرس www.yaranehkala.ir جهت مشاهده آخرین اخبار مربوط به طرح و لیست فروشگاه‌های مجاز در دسترس است. از طریق این وب‌سایت، هر شهروند می‌تواند وضعیت شمول خود در طرح را پیگیری و موجودی سبد کالای خود را استعلام کند.

چند نکته درباره سبد کالا

فروشگاه‌های عرضه‌کننده سبد کالا مجاز به اخذ هیچگونه وجه نقدی و غیرنقدی از شهروندان نیستند. جهت دریافت سبد کالای حمایتی به همراه داشتن کارت عابر بانک سرپرست خانوار الزامی است.

تلاش بر این است سبد کالای حمایتی به صورت یکجا به خانوارهای مشمول تحویل شود. در صورت ناقص بودن سبد کالا در مراجعه اول به فروشگاه امکان مراجعه مجدد برای دریافت اقلام باقی‌مانده آن در طول ماه وجود دارد.

برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع نباتی و پنیر اقلام تشکیل دهنده سبد کالای حمایتی هستند. برهمین اساس، در دو سبدکالایی که امسال دولت به شهروندان می‌دهد، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بسته 400 گرمی پنیر، 2 بسته 16 عددی تخم مرغ پیش بینی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است: برنج سبد اول کالایی رایگان دولت، برنج هندی است.

به گزارش مهر، دولت دهم در سال 89 سایت رفاهی را برای پرداخت یارانه نقدی طراجی و پیاده‌سازی کرد و حال دولت یازدهم با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت یارانه کالا را طراحی کرده است.

کد مطلب 2221055

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    نظرات

    • رها ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
      377 151
      پاسخ
      چگونه بدانیم به چ کسانی سبدکالا تعلق گرفته
      • 1378768541 IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
        14 4
        خوب
    • فاطمه مختارزاده ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
      230 90
      پاسخ
      ایا سبد کالا به من تعلق گرفته
      • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
        3 1
        آیا سبدکالا به من تعلق گرفته
    • میثم ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
      211 68
      پاسخ
      هر چی به این سامانه ها پیام میدیم جوابی نمیاد.لطفا بیشتر راهنمایی کنید. تشکر
      • ازیتا IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        0 1
        این ماه سبد کالا واریز نکردن آیا حذف شده یا نه
    • محمد ادیش ۰۴:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
      288 77
      پاسخ
      سامانه پیامکی جواب نمی دهد .چگونه متوجه بشم که سبد کالا تعلق گرفته به من با تشکر
    • فراموش شده IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      6 1
      پاسخ
      به معلولان بهزیستی چراسبدکالانمی دهید؟؟؟؟؟؟؟
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
      17 10
      پاسخ
      سلام عزیزان چه جوری بفهمم که به منم تعلق گرفته یانه ممنون میشم بهم اطلاع بدین
    • محمد IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      5 9
      پاسخ
      سلام به من تعلق گرفته نمیتونم برداشت کنم باید چی کار کنم
    • مهدی IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      3 3
      پاسخ
      چرا یارانه و سبد معیشتی من هنوز واریز نشده،؟ و هیچ ارگان دولتی جواب گو نیستن.؟؟
    • حڪيم, ڪشيشی عبيی راده IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
      5 3
      پاسخ
      سلام عليكم خسته نباشید من سبد کالا نگرفتم این ماه یعنی واریز نشد چرا؟؟؟؟؟؟؟
    • IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      ایاسبذکالادارم
    • احمدمحمدی IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
      12 0
      پاسخ
      سلام من رفتم از کالابرگم خرید کنم تراکنش ناموفق شد و اعتبارم هم صفر شد لطف کنید با توجه به اینکه من برای مشکلم تمام سایت های مختلف رو زیر و رو کردم ام به جوابم نرسیدم حتی سایت خود وزارت مربوطه لطف کنید پاسخ سوال من و همه عزیزانی که این مشکل براشون پیش آمده رو از مقامات محترم بپرسید . ممنون از شما
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      6 1
      پاسخ
      سایت ها مشکل دارن
    • علی اکبر IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      5 3
      پاسخ
      سلام واسه کالا برگ ستاره چند بزنم
      • امیر IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
        6 3
        چرا اینجوری کارمیکنید چرافرق میزارید بیاید از نزدیک زندگی مارو بررسی کنید
    • امیر IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      2 1
      پاسخ
      خداوکیلی کار کنید
    • رضا IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      5 0
      پاسخ
      من رفتم فروشگاه رفاه با کورش میگه باید دو یا سه ملیون خرید کنی
    • صالحه معاوی US ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      2 2
      پاسخ
      چرا برای من سبد کالا واریز نمیشود مگه من ایرانی نسیتم
    • مسلم پیمان IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      3 1
      پاسخ
      چرا به من تعلق نمیگیره
    • آ رام IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      سلام ایا میتوان شماره سبد کالا تغیر داد
    • ابراهیم حسن. زاده AE ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      4 1
      پاسخ
      چرا بمن سید کالا تعلق نگرفتن
    • ارسلان IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
      2 1
      پاسخ
      سبد کالا برا پسرم نیومد
    • جواداوخ IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید انشالله بابابزرگم کالابرگ داشنه باشه
    • محمدریسی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
      0 3
      پاسخ
      چطوری بفهمم سبد کالا تعلق گرفته
    • مجتبی حاجتی دالیتی CA ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام ببخشید چرا برای من واریز نشد
    • بهمن پیرزادی IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
      0 1
      پاسخ
      خوب است
    • حدیثه عوض پور ازبرمی US ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۷
      0 1
      پاسخ
      پدرم و مادرم بزرگم یارانه ثبت نام کردن ولی آن زمان چون من از پدرم جدا بوده و همراه مادرم زندگی می‌کردم پدرم سرپرست من نیست مادرخدابیامرزم هم سرپرست نبود من اصلا برای یارانه ثبت نام نیستم ایا با کارت سرپرست خانواده میتونم سبد کالا بگیرم..
      • شایان IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
        0 0
        برای ماهم نیومده خیلی نامردهستن چقدرخوشحال بودن براش برامون نیومده
    • مرتضی ملایی تراکمه IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود. چند روز قبل از یارانه یا سبد کالا پیامک به سرپرست خانواده بیاد خیلی خوبه
    • طاهره FI ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      چرا به ما سبد کالا نمیدن چند بار رفتم گفتن به شما تعلق نمیره چرا آخه من یارانه بگیرم
    • ابراهیم حمیدی جادری IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام من اجاره نشینم
    • گلی نوروزی IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سبد کالای اینجانب را پرداخت نکردند
    • مرتضی IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چرا سبد کالا واریز نشده
    • ذاکر IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دلیل نیومدن سبد کالا
    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چرا سبد معیشتی من نیومده هر جا میریم جواب درست حسابی به ما نمیدن جان عزیزت بگو ما بریم کجا پیگیری کنیم
    • Marzi ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      هیچ کدام از راه های ارتباطی جواب نمیدن مثل همیشه! !؟؟؟

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