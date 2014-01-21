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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

هشدار در مورد کلاهبرداری برای واگذاری سبد کالایی دولت/ نیازی به ثبت نام اینترنتی نیست

هشدار در مورد کلاهبرداری برای واگذاری سبد کالایی دولت/ نیازی به ثبت نام اینترنتی نیست

رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی در مورد کلاهبرداری در قالب واگذاری سبد کالایی دولت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرگرد سهيل خاکشور با بیان این مطلب گفت: با توجه به توزيع رايگان سبد کالا توسط دولت ، به تازگي افرادي سودجو و فرصت طلب از طريق فريب افکار عمومي و تبليغات محيطي و اينترنتي قصد کلاهبرداري از شهروندان را دارند. اين افراد با استفاده از عناوين فريبنده مانند دريافت وجه برای تحويل سبد کالا به درب منزل و قرار دادن شماره حساب و آدرس هاي جعلي اقدام به ثبت نام افراد براي دريافت سبد کالاي رايگان مي‌کنند.

رئيس پليس فتا استان خراسان شمالي به شهروندان توصيه کرد: اين سبد کالا کاملا رايگان و با برنامه ريزي قبلي بوده و نيازي به ثبت نام در هيچ سايت يا فروشگاهي نيست. دريافت هر گونه وجهي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي و يا واحدهاي توزيع کننده ممنوع است.

وی در پايان هشدار داد: شهروندان از مراجعه به اينگونه سايتها خودداري و در صورت مواجهه به اين سايت ها با پليس فتا خراسان شمالي به آدرس اينترنتي www.cyberpolice.ir بخش "تماس با ما" يا با شماره تلفن هاي 110 يا 2-2182770 تماس بگیرند.

کد مطلب 2218552

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