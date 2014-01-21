هشدار در مورد کلاهبرداری برای واگذاری سبد کالایی دولت/ نیازی به ثبت نام اینترنتی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر،سرگرد سهيل خاکشور با بیان این مطلب گفت: با توجه به توزيع رايگان سبد کالا توسط دولت ، به تازگي افرادي سودجو و فرصت طلب از طريق فريب افکار عمومي و تبليغات محيطي و اينترنتي قصد کلاهبرداري از شهروندان را دارند. اين افراد با استفاده از عناوين فريبنده مانند دريافت وجه برای تحويل سبد کالا به درب منزل و قرار دادن شماره حساب و آدرس هاي جعلي اقدام به ثبت نام افراد براي دريافت سبد کالاي رايگان مي‌کنند.

رئيس پليس فتا استان خراسان شمالي به شهروندان توصيه کرد: اين سبد کالا کاملا رايگان و با برنامه ريزي قبلي بوده و نيازي به ثبت نام در هيچ سايت يا فروشگاهي نيست. دريافت هر گونه وجهي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي و يا واحدهاي توزيع کننده ممنوع است.

وی در پايان هشدار داد: شهروندان از مراجعه به اينگونه سايتها خودداري و در صورت مواجهه به اين سايت ها با پليس فتا خراسان شمالي به آدرس اينترنتي www.cyberpolice.ir بخش "تماس با ما" يا با شماره تلفن هاي 110 يا 2-2182770 تماس بگیرند.