کلیه بازنشستگان مشمول دریافت سبد کالایی رایگان دولت شدند

بهمن حاج‌علی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بازنشستگان حتما سبد کالایی دریافت می کنند گفت: بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین اجتماعی حتما در دو مرحله سبد کالایی دریافت خواهند کرد.

مدیر اجرایی سبد کالایی افزود: دولت هیچ برنامه ای برای حذف بازنشستگان از طرح سبد کالایی نداشته و ندارد و اطمینان می دهیم که حتما سبد کالایی به این گروه تعلق می گیرد.

وی تصریح کرد: اختصاص سبد کالا به بازنشستگان در اولویت برنامه های دولت قرار دارد و این گروه نیز همزمان با سایر اقشار مشخص شده در جامعه هدف طرح، سبد کالا را دریافت خواهند کرد.

پیش از این، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی کمترین حقوق را دریافت می کنند، گفته بود: عدم تخصیص سبد کالا به بازنشستگان تامین اجتماعی ظلم و تبعیضی در حق این افراد است و درست نیست که دولت این افراد را از حمایت خود محروم کند.

محمد اسماعیل سعیدی عنوان کرده بود که اگر قرار است سبد کالا به افراد ضعیف ، آسیب پذیر و مورد حمایت نهادهای حمایتی تعلق گیرد بنابراین باید عدالت نیز رعایت شود و نباید بازنشستگان کشوری و لشکری از این سبد بهره مند شود اما به بازنشستگان زحمت کش تامین اجتماعی اختصاص پیدا نکند. جا دارد که مسئولان با مطالعه بیشتری اقدام کنند تا احساس بد دیده نشدن در بازنشستگان تامین اجتماعی بوجود نیاید.

دولت در روزهای آینده، سبد کالایی رایگان خود را به 15 میلیون سرپرست خانوار ارایه می کند. در این سبد کالایی، قرار است 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بسته 400 گرمی پنیر، 2 بسته 16 عددی تخم مرغ قرار گیرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی توزیع این سبد کالایی، قرار است برنج این سبد کالایی هندی باشد.

به منظور اطلاع افراد از تعلق سبد، سامانه پیام کوتاه در این مورد پیش بینی شده است که متقاضیان می توانند با ارسال کد ملی خود به شماره پیش بینی شده از این موضوع مطلع شوند، همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به صفحه اینترنتی پیش بینی شده در این مورد اقدام کنند.

شماره سامانه پیام کوتاه و صفحه اینترنتی پس از اعلام از سوی معاونت فناوری اطلاعات وزارت متبوع، متعاقبا از طریق ستاد به سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان ها اعلام خواهد شد.

در این دستورالعمل مشخص شده است که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت باید تضامین لازم را از فروشگاه‌های توزیع کننده سبد کالایی دریافت کنند تا اگر هر فروشگاهی وجهی را از مشتری دریافت کرد، با وی برخورد شود، چراکه این سبد کالایی کاملا رایگان است.