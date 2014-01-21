به گزارش خبرنگار مهر، صنعت گردشگري در جهان به يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي تبديل شده و كشور ايران نيز كه در رده پنج كشور برتر جهان از لحاظ تنوع زيست محيطي و يكي از تاريخي ترين كشورهاي جهان به شمار مي آيد، به اين صنعت نيم نگاهي دوخته و دولت نيز كه به دنبال دور شدن از تصدي‌گري است به دنبال فراهم كردن ورود هر چه بيشتر بخش خصوصي به اين بخش و بها دادن به گردشگري در كشور است.

سال‌هاست در كشورهاي مختلف جشنواره‌هايي در زمستان برگزار مي‌شود اما اين گونه فستيوال‌ها در ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته اما اخیرا به آن توجه می‌شود به طوري كه هم اكنون مسئولان دست اندركار در حوزه گردشگري در استان همدان با سرمايه‌گذاري بسيار مناسب و تجهيز امكانات براي فراهم كردن ورزش هاي زمستاني تلاش می‌کنند و با برگزاري جشنواره زمستاني كه تنها جشنواره زمستاني‌ايی است كه در كشور برگزار مي‌شود به دنبال گردش‌پذير كردن همدان در همه ايام سال هستند كه بديهي است تحقق اين امر مستلزم همت همه بخش هاست.

در همین راستا با روي كار آمدن مديريت جديد ميراث فرهنگي همدان از دو سال گذشته شاهد تحولي نو در نگرش به اين بخش در استان همدان كه داراي ظرفيت‌هاي بي‌نظير در ايران چه در بخش تاريخي وچه در بخش گردشگري است، هستيم.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همدان در سال جاري با پيش بيني 35 برنامه شاخص خود را تا كمتر از دو روز آينده براي برگزاري هفتيمن جشنواره زمستاني آماده مي كند كه بدون شك با شناخت اين جشنواره در استان و كشور ميرود تا همدان جايگاه ويژه اي را در زمستان بسيار سرد و پربارش در سالجاري بيابد.

با ابتكار اين سازمان در سالجاري چند پوستر جشنواره زمستاني كه در بخش هاي مختلف طراحي شده است در دفاتر رسانه هاي استان رونمايي مي شود .

در اين ميان سرپرستي خبرگزاري مهر در همدان با تبديل شدن به مرجع اخبار حوزه ميراث فرهنگي در استان همدان جايگاه ويژه اي در اين بين داشته و پيش از ظهر سه شنبه ميزبان جمعي از مسئولان براي رونمايي از پوستر آدم برفي و مسابقه آدم برفي كه چهارم بهمن ماه در تپه عباس آباد برگزار می‌شود بود کما اینکه پوستر اسكي و مسابقه اسكي و اتومبيل راني و همايش دوچرخه سواري نیز که در این هفته برگزار ميشود، در دفتر این رسانه رونمایی شد.

مديركل ميراث فرهنگي همدان در اين مراسم از بلند مرتبه سازي در شهر همدان انتقاد كرد و بيان داشت: بلندمرتبه‌سازي پوشش سنتي شهر را از بين مي برد و و نبايد از شورهاي ديگر براي ساخت نما الگو برداري كرد.

الوند در پشت ساختمان ها قايم شده است

علیرضا ایزدی با اشاره به اينكه با توریستی مواجه شدم كه پس از سالها به همدان آمده بود و مي گريست، بيان داشت: وي اظهار مي‌كرد كه به دنبال زنده كردن خاطرات دوران كودكي خود به اين شهر آمده تا کوه الوند را از بالكن خانه خود مشاهده کند اما اكنون الوند در پشت ساختمان‌ها نهان شده است.

عليرضا ايزدي همچنين از برگزاري جشنواره زمستاني در دو شهرستان استان همدان به صورت پايلوت نيز خبر داد.

يكي از اعضا شوراي شهر همدان نيز كه به گفته خود حضور در این مراسم را از مراجعه به پزشک که پیش از این وقت مراجعه برای وی تعیین کرده بود مهمتر دانست، خبرگزاري مهر همدان را پيش قدم در عرصه اخبار فرهنگي در استان همدان معرفي و از اين رسانه تقدير كرد.

از ميهمانان اين مراسم مي توان به تعدادي از اعضا شوراي شهر همدان، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، رئيس هیئت ورزش‌هاي همگاني و مدير عامل تله كابين گنج نامه و جمعي از خبرنگاران و سرپرستان رسانه هااشاره كرد.

عدم حضور نماینده شهرداري همدان در مراسم

اما علي‌رغم هماهنگي قبلي با مجموعه شهرداری همدان برای حضور نماینده این مجموعه در مراسم، معاون جديد فرهنگي و اجتماعي بعلت شرکت در جلسه همزمان در اين مراسم حاضر نشد و فرماندار شهرستان همدان نيز به علت شركت در شوراي برنامه ريزي نتوانست خود را به مراسم رونمايي برساند.

جشنواره زمستاني همدان از سوم تا 12 بهمن ماه سالجاري آغاز به كار خواهد كرد كه از شاخص‌ترين برنامه‌هايي كه در آن اجرا مي شود مي‌توان به تخفيف 20 تا 50 درصدي در بخش هتل‌ها و اصناف،اماكن گردشگري و مراكز ارائه دهنده وسايل سرگرمي چون پروازهاي تفريحي و مجمتع شهربازي رنگين كمان اشاره كرد.

همچنين مسابقات يخ نوردي،افتتاح پيست اسكي، مسابقات بانجي،اتومبيل سواري و آدم برفي نيز در اين محدوده زماني برگزار خواهد شد.

در شهرستان‌هاي استان همدان نيز برنامه‌ها و جنگ شادي براي مردم اين مناطق در نظر گرفته شده است و هزينه كل جشنواره مبلغي معادل 520 ميليون تومان پيش بيني شده است.

از نكات جالب توجه اين رونمايي وجود تابلو نقاشي در سن بود كه نمايانگر فردي بود كه در حال ساخت آدم برفی است و اينكه تعابير مجري برنامه در تعريف از شهر نهاوند موجب تقدير مدعوين از وي براي ارج نهادن به اصالت خود شد.

گفتنی است با رونمايي از پوستر و تنديس نقالي جشنواره و رونمايي از پوستر همايش اكوتوريسم ملاير در عصر امروز تا كمتر 48 ساعت آينده شاهد آغاز به كار هفتمين جشنواره زمستاني در همدان خواهيم بود كه نويد بخش آينده روشن در اين بخش در استان همدان است.