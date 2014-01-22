استقبال از "رابینسون و کروزوئه" در جشنواره تئاتر فجر مشهد/ نمایش دشمنی که به دوستی می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز جشنواره تئاتر فجر در مشهد در ساعت 15 با کارگاه آموزشی با حضور جواد عظیمی با موضوع "فلسفه تئاتر و تئاتر فلسفی" در تالار عروسکی تئاترشهر آغاز شد و در ساعت 16 نمایش "گزارش یک تصادف؛ چهاراه اندیشه - ساعت 5" به کارگردانی محمد حسن زاده کاری از گروه تئاتر تجربه تربت حیدریه در سالن بهار تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

در ساعت 17.30 نمایش "رابینسون و کروزئه" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی کاری از تبریز در بخش بین الملل جشنواره فجر در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شد که با استقبال بی نظیری از سوی تماشاگران مواجه شد.

کاربرد لهجه های روسی و ترکی در "رابینسون و کروزوئه"

بازیگران این نمایش سیروس مصطفی و حامد رسولی آنچنان جدی و با تبحر بازی کرده و در کاربرد لهجه های روسی و ترکی دقت داشتند که باور اینکه ایرانی هستند کمی سخت بود.

رابینسون کروزوئه داستان مردی را روایت می کند که در یک جزیره گیر افتاده و در حال جنگ و کشمکش برای حیات است اما این نمایش کشمکش دو فرد با یکدیگر را به تصویر می کشد که از جنگ و دشمنی شروع شده و در مسیر ارتباط بین انسان ها در نهایت به دوستی و فهم هم می انجامد.

در حقیقت کارگردان این نمایش سعی دارد نشان دهد که دلیلی برای نفرت ورزیدن وجود ندارد و با به کار گیری انواع زبان ها در آن بر تاثیر گذاری و مخاطب پسندی آن افزوده است.

علی فتوحی سرپرست گروه و مدیر اجرایی نمایش "رابینسون و کروزوئه" در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این نمایش داستان دو خلبان جنگی و دشمن را روایت می کند که بر حسب اتفاق با هم در یک جزیره متروک گیر می افتند.

وی عنوان می کند: این دو با توجه به شرایط جزیره و جبر محیط مجبور می شوند که با هم کنار آمده و همدیگر را درک و محیط را کشف کنند و به مرور با هم دوست شده و در نهایت با اوج صمیمیت و دوستی از هم جدا شوند.

فتوحی ابراز می کند: این نمایش با اوج دشمنی شروع و با اوج دوستی تمام می شود.

توجه به پیشینه تاریخی تبریز و استفاده از شخصیت های روس و ترک

سرپرست گروه نمایشی "رابینسون و کروزوئه" اظهار می کند: برای این نمایش دو خلبان با ملیت های مختلف نیاز داشتیم، با توجه به اینکه نمایش تولید تبریز بود و با توجه به پیشینه تاریخی این شهر، یکی از شخصیت ها را روس با ملیت دوگانه مادر یک کشور گمنام و پدر روس و خلبان دوم ترک انتخاب شد.

وی عنوان می کند: همه تلاش این بود که به اختلاف های زبانی، فرهنگی و ملیتی و دشمنی بین آن دو برسیم و از همه این اختلافات استفاده شود و در نهایت به دوستی خاتمه یابد.

فتوحی می گوید: در مسیر ادامه نمایش همه اختلافات حتی زبان کنار گذاشته می شود تا به یک دوستی عمیق برسد.

متن اصلی نمایش به زبان آلمانی

وی در مورد نویسنده این نمایش می گوید: دو بازیگر بداهه پرداز از کشور آلمان به نام های نینا دینترونا و جیا کومو روایجیو متن آن را به زبان آلمانی نوشته و کارگردان نمایش علیرضا کوشک جلالی آن را به فارسی ترجمه کرده است و بعد به دو زبان روسی و ترکی برای دیالوگ بازیگران ترجمه شده است.

فتوحی عنوان می کند: داستان نمایش "رابینسون و کروزوئه" با آنچه در اذهان وجود دارد متفاوت است و فقط تم و لحن اصلی از آن گرفته شده است و برای اولین بار است که در ایران اجرا می شود.

تجلی تناقض ها در فرم و حرکات بازیگران

محمد مداح نویسنده، منتقد و مدرس تئاتر هم می‌گوید: مسئله زبان همان چالشی بود که در این نمایش ذهن بیننده را به خود درگیر می کرد و به عبارتی نکته مثبتی بود که کار را به اوج خود می رساند.

وی عنوان می‌کند: نمایش از تناقض ها و تفاوت ها که خود را در فرم و حرکات بدن بازیگر متجلی می کند شروع و به یکی شدن ختم می شود.

مداح ادامه می‌دهد: این دوستی تا آنجا پیش می رود که در آخر نمایش و هنگام جدایی داشته هایشان را به یکدیگر هدیه می دهند و به جایی می رسند که با هم یکی می شوند.

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گزارش : ملیحه زرین پور