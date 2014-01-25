به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین ظرفیت‌های استان بوشهر، وجود تاسیسات عظیم نفت و گاز و پتروشیمی است که این صنایع علاوه بر آنکه می‌تواند فرصتی برای توسعه استان بوشهر باشد، تهدید بزرگی نیز برای استان بوشهر محسوب می شود و خطرآفرین است.

بیش از 95 درصد نفت کشور از طریق استان بوشهر صادر می‌شود؛ جزیره خارگ شاهراه صادرات نفت کشور است که نفت ایران در این جزیره به نفت‌کش‌های بزرگ و کوچک وارد می‌شود و از این طریق صادر می شود.

پارس جنوبی نیز حجم عظیمی از گاز کشور را تولید می‌کند که بخش زیادی از فازهای آن به بهره‌برداری رسیده است و بخش‌هایی از آن نیز در حال توسعه است که استان بوشهر از این نظر نیز دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است.

پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی بسیار بزرگی نیز در استان بوشهر وجود دارد و چندین پروژه پالایشگاهی دیگر نیز در استان بوشهر در دست ساخت است. شرکت نفت فلات قاره نیز از دیگر صنایع نفتی فعال در شمال استان بوشهر است.

وجود این حجم عظیم ظرفیت‌های نفت و گاز بیش از آنکه به توسعه استان بوشهر انجامیده باشد، مشکلاتی چون آلودگی را برای استان بوشهر داشته است که لازم است توجه بیشتری برای کاهش این آلودگی‌ها صورت بگیرد.

تهدید سلامت مردم استان بوشهر از طریق آلودگی صنایع نفت و گاز

شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر مانند جم، عسلویه، دیر و کنگان در معرض بیشترین میزان آلودگی‌های گازی قرار دارند و جزیره خارگ نیز در معرض آلودگی شدید نفتی قرار دارد که این موضوع مردم این مناطق را به شدت نگران کرده است.

حسین زاهدپور یکی از کارکنان در منطقه پارس جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر عسلویه و شهرها و روستاهای اطراف آن دارای الودگی بسیار زیادی است که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در بسیاری از شب‌ها از بوی شدید گاز از خواب بیدار می‌شویم و بوی شدید گاز مشکلات زیادی را برای ما ایجاد می‌کند که لازم است کنترل بیشتری بر روی این صنایع صورت بگیرد.

مهدی دهقانی دیگر فرد شاغل در منطقه پارس جنوبی به خبرنگار مهر گفت: هنگامی که از شهر خود برای کار به عسلویه می‌آییم، از فاصله چندکیلومتری این شهر، حجم آلودگی‌ها را به خوبی می‌بینیم که کل آسمان منطقه را آلوده کرده است و مانند یک چتر بر سر منطقه است.

وی ادامه داد: من و بسیاری از همکارانم با مشکلات تنفسی مواجه شده‌ایم و توان اینکه بخواهیم چند سال در این منطقه زندگی و کار کنیم را نداریم و مجبوریم به زودی از کار در این منطقه کناره‌گیری کنیم.

این صنایع آلاینده در نقاط مختلف استان بوشهر وجود دارند و تهدید بزرگی برای سلامت افراد در این مناطق هستند.

مردم در استان بوشهر انتظار دارند که با توجه به آلوگی‌های این صنایع شاهد پرداخت حق آلایندگی برای عمران و آبادنی و توسعه و پیشرفت شهرهای خود باشند

مواد نفتی به‌جای سوزاندن، به دیگر فرآورده‌ها تبدیل شوند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آلودگی‌های ایجاد شده توسط صنایع نفت و گاز پتروشیمی علاوه بر آنکه سلامتی مردم را تهدید می‌کنند خطرات زیست‌محیطی زیادی را نیز به وجود می‌آورند که می‌توان ضربات زیادی به محیط زیست وارد کند.

سید اصغر مطهری در ارتباط به وضعیت آلودگی‌ها در استان بوشهر اضافه کرد: آمار دقیق و محاسبه‌شده‌ای از میزان آلودگی‌های فلرها و پخش منواکسید کرین و هیدروکربن و سایر مشتقات نفت در استان بوشهر نداریم.

وی با اشاره به وجود تاسیسات بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی در استان بوشهر، تصریح کرد: سوختن مشتقات نفت از فلرهای مجتمع‌های گازی، پتروشیمی و چاه‌های نفت مهمترین عوامل ایجاد آلودگی‌های این صنایع است که میزان بالایی از الودگی را در استان بوشهر ایجاد کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با تاکید بر لزوم اقدامات مناسب زیست‌محیطی برای مقابله با آلودگی‌ها، افزود: باید تلاش شود تا با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، به جای سوزاندن نفت و گاز در فلرها، این مواد به دیگر فرآورده‌ها تبدیل شوند تا شاهد آلودگی ناشی از سوختن آنها نباشیم.

وی با اشاره به فعال شدن بخش‌های ایمنی و محیط زیست در شرکت‌ها، بیان داشت: بابد دستگاه‌های پایش آلایندگی‌های محیطی به‌صورت آنلاین نصب شوند و به ما متصل شوند تا کنترل بهتری بر روی آن صورت بگیرد.

استقرار سامانه پایش آنلاین آلاینده‌های محیطی/ رفع مشکل پساب‌های صنعتی

جانشین شرکت پتروشیمی خارگ با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع آلاینده‌های در این شرکت، اظهار داشت: فعالیت‌های بسیار خوبی به منظور کاهش آلایندگی در حوزه‌های محیط زیست آب، خاک و هوا صورت گرفته است.

جعفر داوودی به استفاده از برخی گازهای الاینده به عنوان خوراک اشاره کرد و بیان داشت: این اقدامات به منظور کاهش میزان الودگی‌ها و آلاینده‌ها صورت گرفته است و این گازها سوزانده نمی‌شوند.

وی ادامه داد: سامانه پایش آنلاین آلاینده‌های محیطی در آینده نزدیک به منظور کنترل وضعیت آلایندگی به صورت آنلاین در جزیره خارگ مستقر می‌شود.

جانشین شرکت پتروشیمی خارگ تصریح کرد: دستگاهی نیز به منظور حل مشکلات فاضلاب صنعتی منطقه خریداری می کنیم و مشکلات این بخش را مرتفع می‌کنیم.