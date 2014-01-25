جشنواره زمستانی به جذب گردشگر ورزشي کمک می کند/برگزاری همايش بزرگ دوچرخه سواري در همدان

حمدالله چاروسايي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاري مسابقات و برنامه های متنوع ورزشی در رشته‌ هایی چون اسکی، دوچرخه ‌سواری، کوهنوردی، یخ‌نوردی و دیگر رشته‌های مهیج برای هفتمين جشنواره زمستانی همدان در نظر گرفته شده است.

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان افزود: همزمان با دومین روز جشنواره زمستانی مسابقه اتومبیل رانی و آدم برفی با مشارکت هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری و همچنين هیئت همگانی استان همدان برگزار شد.

برگزاري مسابقات اسكي از مهم ترين برنامه هاي جشنواره زمستاني همدان است

وي با بيان اينكه برگزاری مسابقات اسکی از مهم ‌ترین برنامه این جشنواره است، عنوان داشت: این رقابت‌ها در قالب هفتمین جشنواره زمستانی همدان از ششم بهمن ماه امسال به مدت دو روز در پیست اسکی تاریک دره همدان برگزار می ‌شود.

چاروسايي با اشاره به اينكه از ديگر برنامه های اداره کل ورزش و جوانان در این جشنواره احیای بازی های سنتی همدان است، اضافه كرد: به همین مناسبت روز نهم بهمن با همکاری هیئت بازی های سنتی و بومی و محلی استان جشنواره بازی های سنتی در سالن فردوسی همدان برگزار می شود .

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان بيان داشت: همچنين روز دهم بهمن ماه نيز جشنواره یخ ‌نوردی با همکاری هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان با حضور استان های کشور در آبشار گنجنامه همدان برگزار مي شود.

همايش بزرگ دوچرخه سواري در همدان برگزار مي شود

وی در ادامه گفت: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر در روز دوازدهم بهمن ماه و آخرین روز جشنواره زمستانی به همت هیئت دوچرخه سواری استان همایش بزرگ دوچرخه سواری در سطح شهر همدان برگزار خواهد شد.

چاروسايي ابراز داشت: همدان یکی از پایلوت‌های اصلی در برگزاری مسابقات و برنامه ‌های ورزشی فصل زمستان در کشور است و امسال با برگزاری رقابت‌های مختلف شرایط مساعدی برای ورزش زمستانی مهیا شده است.

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان در پايان سخنانش گفت: جشنواره زمستانی یکی از بهترین راهکارها برای جذب گردشگری به وی‍ژه گردشگر ورزشی است و باید در این جشنواره به طور جد به دنبال جذب گردشگران متعدد و معرفی ظرفیت های همدان بود.