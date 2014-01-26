پرافتخارترین کشتی گیر قمی به تیم ملی دعوت شد

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان و هماهنگی به عمل آمده با کمیته فنی تیم های ملی فدراسیون کشتی قرار است از امروز دور جدید تمرینات تیم ملی آغاز شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که خانه کشتی تهران به عنوان میزبان دور جدید برنامه های آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان انتخاب شده است و فرنگی کاران دعوت شده به این اردو از امروز تا نوزدهم بهمن ماه در تمرینات حضور خواهند یافت.

رئیس هیئت کشتی استان قم با بیان اینکه از سوی کادر فنی و همچنین فدراسيون كشتي اسامي نفرات دعوت شده به اين اردو معرفی شده اند، اضافه کرد: در بین نفرات دعوت شده به این اردو نام یک کشتی گیر قمی در وزن 75 کیلوگرم به چشم می خورد.

وی یاد آور شد: این کشتی گیر پرافتخار هادی علیزاده پورنیا است که در این وزن باید در کنار کشتی گیر مطرحی همچون فرشاد علیزاده دارنده مدال طلا و نقره دو جام جهانی اخیر و همچنین یک جوان جویای نام یعنی محسن مهدی زاده هر دو از تهران برای به دست آورده دوبنده تیم ملی تلاش کند.

حلوایی عنوان داشت: کشتی گیران مورد نظر کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی از امروز تمرینات خود را در اوزان 59، 66، 71، 75، 80، 85، 98 و 130 کیلوگرم زیر نظر محمد بنا به عنوان سرمربی و تعدادی از مربیان دعوت شده به این اردو برگزار می کنند.

وی افزود: در وزن 59 كيلوگرم حميد سوريان، محمد نوربخش و شيرزاد بهشتي طلا همگی از تهران و محسن حاجي پور از مازندران دعوت شده اند در حالی که در وزن 66 كيلوگرم اميد نوروزي از فارس، افشين بيابانگرد از اردبيل، وحيد ميرفتح‌الهي از تهران و مهدي زيدوند از خوزستان حضور دارند.

رئیس هیئت کشتی استان قم ابراز کرد: در وزن 71 كيلوگرم سعيد عبدولي و وحيد بابايي جعفري از خوزستان همراه با محمد كريمي از البرز و برومند اصلان از لرستان دعوت شده اند و در وزن 75 كيلوگرم هادي عليزاده پورنيا از قم و فرشاد عليزاده و محسن مهديزاده از تهران تمرین می کنند.

وی ادامه داد: در وزن 80 كيلوگرم حبيب‌الله اخلاقي از خوزستان، حسين نوري و يوسف قادريان از البرز همراه با علي قيطاسي از فارس و در وزن 85 كيلوگرم طالب نعمت‌پور از لرستان، مجتبي كريم فر از خوزستان، سامان عزيزي از كردستان و داود اخباري از تهران به روی تشک می روند.

حلوایی اظهار داشت: در وزن 98 كيلوگرم قاسم رضايي از مازندران، مهدي علياري و مجيد علياري از تهران و روح‌الله عزيزخاني از كردستان و در وزن 130 كيلوگرم بشير باباجان‌زاده از مازندران، بهنام مهدي‌زاده از تهران، امير قاسمي منجزي، مسعود نعمت چكاني و پارسا نظري از خوزستان برای دست یابی به دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی تلاش می‌کنند.

وی در پایان افزود: محمد بنا به عنوان سرمربی و خليل رشيد و ايرج اسفندياري فر از تهران، رسول جزيني از اصفهان، سعيد شيرزاد از مازندران و محمدعلي چمياني از فارس به عنوان مربی، بشیر معمارزاده از تهران به عنوان مربي بدنساز، رامين امير ساسان از آذربايجان شرقي به عنوان پزشك تغذيه، حسين غلامزاده و حميد شريعتي از تهران به عنوان ماساژور، تورج ملك‌محمدي به عنوان پزشك، مهدي كاظمي گرجي به عنوان فيزيوتراپ و حسام‌الدين جعفري هر دو از تهران به عنوان سرپرست در این اردو حضور دارند.