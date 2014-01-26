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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

حلوایی در گفتگو با مهر:

پرافتخارترین کشتی گیر قمی به تیم ملی دعوت شد

پرافتخارترین کشتی گیر قمی به تیم ملی دعوت شد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی استان قم از دعوت پرافتخارترین کشتی گیر قمی به اردوی تدارکاتی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان خبر داد.

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان و هماهنگی به عمل آمده با کمیته فنی تیم های ملی فدراسیون کشتی قرار است از امروز دور جدید تمرینات تیم ملی آغاز شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که خانه کشتی تهران به عنوان میزبان دور جدید برنامه های آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان انتخاب شده است و فرنگی کاران دعوت شده به این اردو از امروز تا نوزدهم بهمن ماه در تمرینات حضور خواهند یافت.

رئیس هیئت کشتی استان قم با بیان اینکه از سوی کادر فنی و همچنین فدراسيون كشتي اسامي نفرات دعوت شده به اين اردو معرفی شده اند، اضافه کرد: در بین نفرات دعوت شده به این اردو نام یک کشتی گیر قمی در وزن 75 کیلوگرم به چشم می خورد.

وی یاد آور شد: این کشتی گیر پرافتخار هادی علیزاده پورنیا است که در این وزن باید در کنار کشتی گیر مطرحی همچون فرشاد علیزاده دارنده مدال طلا و نقره دو جام جهانی اخیر و همچنین یک جوان جویای نام یعنی محسن مهدی زاده هر دو از تهران برای به دست آورده دوبنده تیم ملی تلاش کند.

حلوایی عنوان داشت: کشتی گیران مورد نظر کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی از امروز تمرینات خود را در اوزان 59، 66، 71، 75، 80، 85، 98 و 130 کیلوگرم زیر نظر محمد بنا به عنوان سرمربی و تعدادی از مربیان دعوت شده به این اردو برگزار می کنند.

وی افزود: در وزن 59 كيلوگرم حميد سوريان، محمد نوربخش و شيرزاد بهشتي طلا همگی از تهران و محسن حاجي پور از مازندران دعوت شده اند در حالی که در وزن 66 كيلوگرم اميد نوروزي از فارس، افشين بيابانگرد از اردبيل، وحيد ميرفتح‌الهي از تهران و مهدي زيدوند از خوزستان حضور دارند.

رئیس هیئت کشتی استان قم ابراز کرد: در وزن 71 كيلوگرم سعيد عبدولي و وحيد بابايي جعفري از خوزستان همراه با محمد كريمي از البرز و برومند اصلان از لرستان دعوت شده اند و در وزن 75 كيلوگرم هادي عليزاده پورنيا از قم و فرشاد عليزاده و محسن مهديزاده از تهران تمرین می کنند.

وی ادامه داد: در وزن 80 كيلوگرم حبيب‌الله اخلاقي از خوزستان، حسين نوري و يوسف قادريان از البرز همراه با علي قيطاسي از فارس و در وزن 85 كيلوگرم طالب نعمت‌پور از لرستان، مجتبي كريم فر از خوزستان، سامان عزيزي از كردستان و داود اخباري از تهران به روی تشک می روند.

حلوایی اظهار داشت: در وزن 98 كيلوگرم قاسم رضايي از مازندران، مهدي علياري و مجيد علياري از تهران و روح‌الله عزيزخاني از كردستان و در وزن 130 كيلوگرم بشير باباجان‌زاده از مازندران، بهنام مهدي‌زاده از تهران، امير قاسمي منجزي، مسعود نعمت چكاني و پارسا نظري از خوزستان برای دست یابی به دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی تلاش می‌کنند.

وی در پایان افزود: محمد بنا به عنوان سرمربی و خليل رشيد و ايرج اسفندياري فر از تهران، رسول جزيني از اصفهان، سعيد شيرزاد از مازندران و محمدعلي چمياني از فارس به عنوان مربی، بشیر معمارزاده از تهران به عنوان مربي بدنساز، رامين امير ساسان از آذربايجان شرقي به عنوان پزشك تغذيه، حسين غلامزاده و حميد شريعتي از تهران به عنوان ماساژور، تورج ملك‌محمدي به عنوان پزشك، مهدي كاظمي گرجي به عنوان فيزيوتراپ و حسام‌الدين جعفري هر دو از تهران به عنوان سرپرست در این اردو حضور دارند.

کد مطلب 2221595

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