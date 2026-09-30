برگزاری اردو آماده سازی تیم کشتی آزاد و نوجوانان سمنان

عباسعلی طالب بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: اردوی آماده‌سازی تیم کشتی آزاد نوجوانان شهرستان سمنان چهارشنبه ۸ مهر رأس ساعت ۱۶:۳۰ در محل خانه کشتی شهید سیامک افرادی برگزار می‌شود.

وی افزود: یاسر نوروزی، قیصر نی چی، امیر قدس، حسین رمضانی، ابراهیم فیض، محسن فائض به عنوان مربیان تیم در این اردو حضور داشته و نوجوانان سمنانی را تمرین می دهند.

رئیس هیئت کشتی استان سمنان همچنین بیان داشت: در وزن ۴۱–۴۵ کیلوگرم محمدمهدی دروهی و در وزن ۴۸ کیلوگرم معین نی‌چی و طاها سادین در این اردو به عنوان ورزشکار حضور دارند.

طالب بیدختی با بیان اینکه در وزن ۵۱ کیلوگرم امیرمحمد پس‌اوکند و سینا خدا دوست و در وزن ۵۵ کیلوگرم امیرحسین دلاویز و امیر علی پارسا در این اردو حضور دارند، گفت: در وزن ۶۰ کیلوگرم محمدطاها ریاحی و امیر علی معتمدی حضور دارند.

وی افزود: در ۶۵ کیلوگرم امیررضا تقی‌پور، محمد امین جوادی پور در وزن ۷۱ کیلوگرم سعید کریمیان، امیر علی یزدانی، وزن ۸۰ کیلوگرم فریبرز همتیان، علیرضا فضلی در وزن ۹۲ کیلوگرم عرشیا بافتی، در ۱۱۰ کیلوگرم امیرمحمد دلاویز، امیر عباس مومن آبادی حضور دارند.