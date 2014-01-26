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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۷

برنامه‌های تیم ملی با حضور محمدنبی بررسی می‌شود

برنامه‌های تیم ملی با حضور محمدنبی بررسی می‌شود

دبیرکل فدراسیون با حضور در شبکه بین‌المللی جام جم یک، در خصوص برنامه‌‎های آینده تیم ملی برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل اظهار نظر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی فوتبال ایران ساعت 20 فردا دوشنبه با حضور در شبکه جام جم یک که برای ایرانی‌های مقیم اروپا پخش می‌شود، در برنامه گفتگوی ویژه خبری که موضوع آن "فوتبال ایران در راه جام جهانی است" به سوالات موجود در خصوص وضعیت تیم ملی پاسخ خواهد داد. در این برنامه که مجری آن محمود قاضی میرسعید است، علاوه بر گفتگو با مهدی محمدنبی، صحبت‌های برخی از کارشناسان فوتبال هم پخش خواهد شد.

کد مطلب 2221690

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