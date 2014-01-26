به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی فوتبال ایران ساعت 20 فردا دوشنبه با حضور در شبکه جام جم یک که برای ایرانی‌های مقیم اروپا پخش می‌شود، در برنامه گفتگوی ویژه خبری که موضوع آن "فوتبال ایران در راه جام جهانی است" به سوالات موجود در خصوص وضعیت تیم ملی پاسخ خواهد داد. در این برنامه که مجری آن محمود قاضی میرسعید است، علاوه بر گفتگو با مهدی محمدنبی، صحبت‌های برخی از کارشناسان فوتبال هم پخش خواهد شد.