به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی با اشاره به مذاکرات علی کفاشیان با سپ بلاتر در زوریخ خاطرنشان کرد: آقای کفاشیان برای حضور در نشست کمیته فوتسال فیفا به سوئیس رفته بود که در این جلسه پیشنهاد میزبانی ایران برای جام جهانی 2018 فوتسال را مطرح کرد که قرار است مورد بررسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در این سفر یک روزه کفاشیان با بلاتر در خصوص آزاد شدن پولهای ایران مذاکرات خوبی را انجام داد و پیشنهادهای خود را ارایه کرد. البته فکر می‌کنم که این کار کمی زمان می‌برد و فیفا به دنبال راهکارهای قانونی است تا پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در خصوص مذاکره با کی روش برای تمدید قرارداد بیان کرد: من با شناختی که از زندگی در اردوهای ورزشی و نیز عملکرد وی پیدا کردم این پیشنهاد را به هیات رئیسه فدراسیون مطرح کردم که بر این اساس مذاکرات اولیه برای تمدید قرارداد تا جام ملت‌های 2015 استرالیا صورت گرفت و توافقات لازم صورت گرفت. در هر صورت بازیکنان باید در اختیار مربی باشند و اینگونه نباشد که مربی در اختیار بازیکن قرار گیرد.

نبی همچنین گفت: کفاشیان در این باره مذاکرات خیلی خوبی با کی‌روش انجام داد و همین روز گذشته نیز در این باره مذاکراتی انجام گرفت و برای ادامه همکاری با این مربی تا سال 2018 به توافق‌های لازم دست پیدا کرده‌ایم.

وی که در برنامه ورزش و مردم صحبت می‌کرد در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعلام رقم قرارداد توافق شده با این مربی وجود دارد، بیان کرد: رقم قرارداد کی‌روش و هر مربی دیگری محرمانه است و ما نمی‌توانیم آن را ‌اعلام کنیم ولی اگر خود مربی بخواهد می‌تواند آن را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره مذاکره با نلو وینگادا برای هدایت تیم امید ایران اظهار داشت: با آقای وینگادا به طور مفصل صحبت کردیم و طرفین شرایط خود را اعلام کردند. ایشان تهران را ترک کرد و قرار بر این شد کمیته فنی فدراسیون فوتبال با بررسی تمامی جوانب بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

نبی در خصوص جلسه آشتی کنان بین کی‌روش و قلعه‌نویی یادآور شد: کی‌روش باید قبل از این با مربیان لیگ برتری تشکیل جلسه می‌داد و البته باید فدراسیون این کار را انجام می‌داد. جلسه خوبی بین این دو نفر برگزار شد و مشکلات را حل کردیم. حالا هم منتظریم تا کی‌روش از برزیل برگردد و برای تشکیل جلسه با مربیان لیگ برتری با وی صحبت کنیم.

سرپرست تیم ملی فوتبال درباره اردوهای این تیم گفت: اردوهای بلند مدت تیم ملی برای جام جهانی از روز 24 فروردین ماه آغاز می شود و دقیقا بازیکنان 65 روز در اردو خواهند بود. این حداقل اردویی است که برای تیم ملی پیش بینی کرده‌ایم. البته تیم ملی روز 13 اسفندماه در کرج با کویت بازی خواهد کرد و روز 15 اسفند ماه نیز در ورزشگاه آزادی با گینه دیدار دوستانه برگزار می‌کند. اردوهای آفریقای جنوبی و اتریش هم پابرجا هستند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا خانواده‌های بازیکنان آنها را به هنگام اردوها و جام جهانی همراهی خواهند کرد، بیان کرد: این پیشنهادی بوده که کی روش مطرح کرد ولی مورد موافقت قرار نگرفت.

نبی در خصوص آخرین وضعیت پیوستن هاسه گاوا به تیم ملی ایران گفت: این بازیکن از نظر فنی مورد تایید کادر فنی تیم ملی قرار گرفته ولی مشکلی که وجود داشته به تابعیت ژاپنی او باز می‌گردد. ما در این زمینه از وزارت خارجه استعلام کرده‌ایم که منتظریم آنها بررسی‌های لازم را انجام دهند.