سیدعلی کاشفی خوانساری، نویسنده و پژوهشگر کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، به اینکه مطبوعات کودک و نوجوان در همه جای دنیا متحول شده‌اند، اشاره و بیان کرد: نشریات امروز به راهنمایی برای زندگی روزمره بچه‌ها و وسیله‌ای برای ارتباط با آنها و سرگرم کردنشان تبدیل شده‌اند و کارکرد اصلی‌شان، دیگر، انتشار شعر و قصه و داستان نیست. پس ما هم نمی‌توانیم قالب‌های قدیمی را دنبال کنیم و باید روش‌هایمان را به روز کنیم و توجه بیشتری به مخاطب خود و خواسته‌ها و نیازهایش داشته باشیم.

به گفته نویسنده کتاب «تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان»، زمان سرمایه‌گذاری مستقیم نهادهای دولتی در عرصه فرهنگ از جمله نشریات کودک و نوجوان گذشته و بهتر است سازمان‌های دولتی، ارتباط بیشتر و بهتری با بخش خصوصی داشته باشند و اهداف خود را غیرمستقیم و از طریق این بخش به مخاطب منتقل کنند.

کاشفی خوانساری معتقد است نشریاتی دوام می‌آورند که از رانت‌های دولتی بهره ببرند. برای مثال نشریات «رشد» چگونه بدون پشتیبانی‌های آموزش و پرورش می‌توانند منتشر و توزیع شوند؛ پس نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که نشریه‌های کودک و نوجوان به حمایت مادی و معنوی دولت نیاز دارند اما این برعهده سازمان‌های دولتی است که نشریات را به تریبونی برای تبلیغ اهداف و سیاست‌های خود تبدیل نکنند.

سردبیر نشریه «شهرزاد» با اشاره به تاثیر مسائل اقتصادی بر نشریات کودک و نوجوان گفت: امروز با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر مملکت، دولت، توان انحصارگرایی ندارد و بهتر است درهای آموزش و پرورش را باز کند تا علاوه بر نشریات «رشد» از مجلات دیگر هم حمایت شود و نشریه‌های دیگر هم فرصت حضور و توزیع در مدارس را بیابند.

کاشفی بر این است که حتی در شرایط امروز و با وجود ماهواره و اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای همچنان کودکان به نشریه نیاز دارند زیرا هر چیز جای خود را دارد. وی پرسید: چه کسی گفته است کودک و نوجوان امروز، بی‌نیاز از نشریه مکتوب است؟ اما در کنار توجه به نشریات مکتوب باید به رسانه‌های دیجیتال برای بچه‌ها هم توجه کنیم. کودک امروز را نمی‌توانیم با بچگی خود مقایسه کنیم؛ یکی از مشکلات این است که شاعران و نویسندگان ما هنوز برای کودکی خود می‌نویسند.