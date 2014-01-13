اگر «دوچرخه» ضمیمه رایگان همشهری نبود، این اندازه مخاطب داشت؟

محسن هجری، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، مضمون را مهم‌ترین عامل در جذب مخاطب دانست و افزود: ابتدا مضمون و سپس فرم است که موجب جذب مخاطب می‌شود. این‌که چه چیز را و به چه شیوه‌ای با خواننده در میان می‌گذاریم، اهمیت بسیار دارد. نمی‌توان گفت مخاطب با محتوا سروکار ندارد و این مضمون باید با نیاز و ذائقه او هماهنگ باشد.

به گفته نویسنده کتاب «سربداران» دخالت بی‌جای بخش دولتی در روند چاپ نشریات کودک و نوجوان، مانع پویایی این نشریات شده است. در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده که کار را به بخش خصوصی واگذار کنید؛ زیرا این بخش، ضروریات‌هایی دارد و به برگشت سرمایه خود فکر می‌کند و می‌کوشد تا کاری قابل قبول ارائه دهد و براساس نیاز مخاطب جلو رود اما بخش دولتی این الزامات را ندارد.

هجری نشریات کودک و نوجوان را در شمار مجلات سودآور به حساب نیاورد و گفت: نشریات کودک و نوجوان به سختی بر کیوسک روزنامه‌فروشی‌ها جای می‌گیرند. اگر هم وارد چرخه فروش شوند، کودکان، قدرت خرید آن را ندارند. این‌گونه نشریات زمانی می‌توانند در اختیار مخاطب خود قرار گیرند که از رانت‌های دولتی بهره ببرند، مثل مجلات «رشد» که از طریق آموزش و پرورش توزیع می‌شوند.

این نویسنده کودک و نوجوان که خود سردبیری «همشهری محله» را برعهده داشته و عضو تحریریه «کتاب ماه کودک و نوجوان» بوده به این‌که نشریات دولتی، جذابیت چندانی برای مخاطب ندارند، اشاره و بیان کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که از طریق سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای این نشریات در نظر گرفته شده، مخاطب، آن‌چنان که باید و شاید جذب این مجلات نمی‌شود. از سوی دیگر ترجیح می‌دهد از ویژه‌نامه‌ها و ضمایم رایگان استفاده کند.

هجری در ادامه افزود: مثلا من نمی‌دانم اگر «دوچرخه» ضمیمه رایگان روزنامه همشهری نبود، این اندازه مخاطب داشت؟ این به معنی سطح پایین یا کم مخاطب بودن «دوچرخه» نیست، بلکه به معنای آن است که اگر این نشریه، رایگان نبود یا اگر «رشد» از طریق آموزش و پرورش توزیع نمی‌شد، بچه‌ها تا چه اندازه به خواندن آن راغب بودند؟

نویسنده کتاب «درآمدی بر بیداری مردم» به نقش پررنگ رسانه‌های دیگر به‌ویژه اینترنت در زندگی بچه‌ها اشاره کرد و گفت: امروز رسانه‌های رقیب چون تلویزیون، ماهواره و به‌ویژه اینترنت، رقیبان بسیار جدی نشریات مکتوب هستند. اینترنت، خاصیت چندرسانه‌ای دارد هم دیداری هم شنیداری و هم رسانه‌ای مکتوب است. در این شرایط طبیعی است که رسانه‌های نوشتاری، رونق گذشته را ندارند.

هجری به نتایج یک نظرسنجی که در اروپا انجام شده اشاره و بیان کرد: براساس این نظرسنجی، 60 درصد کودکان و نوجوانان خواندن کتاب چاپی را بر کتاب الکترونیک ترجیح می‌دهند و با آن ارتباط بهتری برقرار می‌کنند. اگر ما هم قواعد چاپ و نشر را بدانیم و مضامین مورد علاقه کودکان و نوجوانان را با فرمی دلخواه به آنها ارائه کنیم، بی‌گمان می‌توانیم با این گروه سنی ارتباط برقرار کنیم.