به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی یکشنبه شب در نشست با اعضای شورای اسلامی شهرستان دشتستان اظهار داشت: شوراهای شهر نقش بسیار مهمی در راستای ارتباط بین مردم و مسئولان دارند و به عنوان زبان گویای مردم میتوانند مشکلات مردم را به مسئولان انتقال دهند.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر حوادث متعددی در شهرستان دشتستان به وقوع پیوسته است که میتوان به وقوع زمین لرزه و سیل در این شهرستان اشاره کرد و موجب بروز خسارات جانی و مالی بسیاری در این شهرستان شد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به انتظارات مردم برای برای جبران خسارتهای این حوادث، تاکید کرد: اعتبارات محدود است ولی کل پولی که توانستیم جمع کنیم، دو میلیارد و 400 میلیون تومان بود که به مردم اختصاص دهیم.
وی افزود: در موضوع اعتبارات مربوط به سال گذشته، بیشترین مشکلات را داشتیم و با این وجود اعتبارات مورد نیاز تامین شد و تلاش کردیم که به گونهای خسارات را اعلام کنیم که بتوانیم این خسارتها را به خوبی پوشش دهیم.
رستمی اضافه کرد: رئیس جمهور نیز در اولین سفر خود به استان بوشهر سفر کرد و از وضعیت زمینلرزه مطلع شد و استاندار بوشهر نیز اولین سفر استانی خود را به مناطق زلزلهزده شهرستان دشتستان اختصاص داد و اعتبارات این زمینلرزه ظرف 20 روز تامین شد.
کارشناسی 14 هزار واحد مسکونی/ 2300 واحد نیازمند بازسازی
وی ادامه داد: نگاه دولت به استان بوشهر خوب است و 96 میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شد و تلاش کردیم تا از این فرصت استفاده کنیم که منازل مسکونی که مشکلات خطرناک دارند از این فرصت استفاده کنیم و با ارائه تسهیلات کمبهره و بلاعوض بازسازی و مقاوم سازی کنیم.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: از مجموع 96 میلیارد تومان اعتبارات اختصاص یافته به جبران خسارات زمینلرزه دشتستان، 65 میلیارد و 900 میلیون تومان به بخش شهری و روستایی اعطا شد.
وی ادامه داد: همچنین 13 میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت شد و هشت میلیارد تومان برای آواربرداری، چهار میلیارد تومان در بخش معیشتی و شش میلیارد تومان نیز به تاسیسات زیربنایی اختصاص یافت.
رستمی خاطرنشان ساخت: کار کارشناسی روی 14 هزار واحد مسکونی صورت گرفته است که دو هزار و 337 واحد باید بازسازی شود، یک هزار و 900 واحد مسکونی تعمیری است و یک هزار و 500 واحد مسکونی هم نیازمند دیوارکشی است.
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