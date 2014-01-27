به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش «سرایت درد» کاری از کشور فرانسه در دومین شب از اجرای خود بازهم با استقبال مخاطبان تئاتر روبرو شد. این اثر نمایشی کاری بی کلام و بر پایه بدن بازیگر بنا شده است و مجموعه ای از حرکت ها و تنش ها ر با استفاده از توانایی بازیگراش به نمایش می گذارد.

یکی از دو بازیگر این نمایش تنها یک پا دارد و با وجود این ویژگی از بدن فوق العاده آماده و منعطفی برخوردار است تا جایی که مخاطبان در زمان دیدن نمایش از حضور وی و بازیگر مقابلش که او نیز بسیار توانمند ظاهر شد به وجد آمدند.

در اجرای دوم این اثر نمایشی هنرمندانی چون سروش صحت، سارا سالار، شیرین یزدان‌بخش، حسین مسافرآستانه، فهیمه رحیم نیا، مسعود موسوی، رضا گوران، هوشنگ قوانلو، نیما نادری، رویا نونهالی، بابک والی، معصومه رحمانی، فروغ قجابگلی، زهرا صبری، بهزاد صدیقی و.... از این اثر نمایشی در تالار قشقایی دیدن کردند.

مانند اجرای شب اول اجرا نمایش «سرایت درد» در دومین شب اجرای خود با هجوم مخاطبان تئاتر روبرو بود. استقبال از این اثر نمایشی و افرادی که بلیت های بدون صندلی در دست داشتند به اندازه ای بود که حراست تئاتر شهر برای جای دادن این افراد در سالن کوچک قشقایی با مشکل روبرو شده و به همین علت نیز نمایش نیم ساعت دیرتر آغاز شد.

فروش بیش از ظرفیت بلیت های بدون صندلی برای نمایش های تالارهای مختلف جشنواره معضل این روزهای جشنواره تئاتر فجر است که هم گروه های نمایش دهنده و هم تماشاگران را با مشکلات زیادی روبرو می کند.

نمایش «سرایت درد» توسط ماتورین بولز یکی از بنیانگذاران کمپانی «دست‌ها، پا‌ها و نیز سر» کارگردانی شده است. از جمله نمایش‌های این کارگردان می‌توان به «پنجره‌ها»، «مماس» و «علی» اشاره کرد. او با طراحان حرکت از جمله فرانسوا ورت و کیتاسودوبواس همکاری داشته و سال 2009 جایزه سیرک‌های هنری از انجمن حقوق نویسندگان فرانسوی را بدست آورده است.

نمایش «شطرنج با ماشین قیامت» به کارگردانی شاهین صیادی از کشور کانادا دیگر اثر خارجی بود که شب گذشته در تالار چهارسو به صحنه رفت. این نمایش بر اساس داستانی از حبیب احمدزاده به صحنه رفت و شب گذشته قادر آشنا دبیر جشنواره تئاتر فجر، عظیم موسوی و نصرالله قادری از این نمایش دیدن کردند.

داستان این نمایش در شهر آبادان و در زمان جنگ روایت می شود.