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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

"کاریزما" در سي و دومين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر روي صحنه رفت

"کاریزما" در سي و دومين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر روي صحنه رفت

يزد - خبرگزاري مهر: نمایش "کاریزما" اثر برگزیده جشنواره تئاتر "سوره ماه" در سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر روي صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، در ادامه اجراهای سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، نمایش "کاریزما" یکی از برگزیدگان جشنواره تئاتر "سوره ماه" در تالار حافظ تهران به روی صحنه رفت.

این نمایش به نویسندگی کرامت یزدانی و کارگردانی حامد مهریزی‌زاده در بخش جشنواره جشنواره‌ها و مرور تئاتر ایران سی و دومین جشنواره تئاتر فجر اجرا شد که با استقبال اهالی تئاتر و هنرمندان همراه بود.

هادی مرزبان، اردشیر صالح پور و شیرین بزرگمهر داوری این نمایش را به عهده داشتند.  

"کاریزما" پس از درخشش در همایش منطقه‌ای و بیست و دومین جشنواره سراسری تئاتر "سوره ماه" حوزه هنری، به عنوان تنها نماینده استان یزد به سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافت.

داستان این نمایش بومی و محلی که در واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری یزد تولید شده، درباره احیای سنت قدیمی عروسی قنات است.

"کاریزما" نماد روستایی درحاشیه کویر یزد است که قناتش خشکیده و اهالی، آنجا را ترک کرده‌اند و در این میان  پیرزنی با بازگشت به روستا تلاش می‌کند با برپایی مراسم سنتی عروسی قنات، آن را دوباره احیا کند.

این نمایش صحنه‌ای همچنین در صدد احیا و زاده شدن فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های مرتبط با آئین فراموش شده عروسی قنات است.

مهدی قانع، جمیله ستوده‌نیا، مریم السادات هاشمی، صاحب حائری‌زاده و امیر رضا جاور در این نمایش به ایفای نقش پرداختند.

حوزه هنری با هشت نمایش در سی و دومین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر كه از 24 دی تا 12 بهمن در تالارهای تهران برگزار می‌شود، حضور دارد.

کد مطلب 2221940

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