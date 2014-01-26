به گزارش خبرگزاري مهر، در ادامه اجراهای سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، نمایش "کاریزما" یکی از برگزیدگان جشنواره تئاتر "سوره ماه" در تالار حافظ تهران به روی صحنه رفت.

این نمایش به نویسندگی کرامت یزدانی و کارگردانی حامد مهریزی‌زاده در بخش جشنواره جشنواره‌ها و مرور تئاتر ایران سی و دومین جشنواره تئاتر فجر اجرا شد که با استقبال اهالی تئاتر و هنرمندان همراه بود.

هادی مرزبان، اردشیر صالح پور و شیرین بزرگمهر داوری این نمایش را به عهده داشتند.

"کاریزما" پس از درخشش در همایش منطقه‌ای و بیست و دومین جشنواره سراسری تئاتر "سوره ماه" حوزه هنری، به عنوان تنها نماینده استان یزد به سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافت.

داستان این نمایش بومی و محلی که در واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری یزد تولید شده، درباره احیای سنت قدیمی عروسی قنات است.

"کاریزما" نماد روستایی درحاشیه کویر یزد است که قناتش خشکیده و اهالی، آنجا را ترک کرده‌اند و در این میان پیرزنی با بازگشت به روستا تلاش می‌کند با برپایی مراسم سنتی عروسی قنات، آن را دوباره احیا کند.

این نمایش صحنه‌ای همچنین در صدد احیا و زاده شدن فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های مرتبط با آئین فراموش شده عروسی قنات است.

مهدی قانع، جمیله ستوده‌نیا، مریم السادات هاشمی، صاحب حائری‌زاده و امیر رضا جاور در این نمایش به ایفای نقش پرداختند.

حوزه هنری با هشت نمایش در سی و دومین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر كه از 24 دی تا 12 بهمن در تالارهای تهران برگزار می‌شود، حضور دارد.