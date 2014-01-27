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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۶

«فرزندان آفتاب» به تلویزیون می‌آیند/ قصه همکلاسی‌های دهه 50

«فرزندان آفتاب» به تلویزیون می‌آیند/ قصه همکلاسی‌های دهه 50

فصل اول انیمیشن «فرزندان آفتاب» به زودی از شبکه دوم و پویا پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «فرزندان آفتاب» به کارگردانی علی احمدی در قالب چهار فصل 26 قسمتی و در مجموع 104 قسمت به تهیه کنندگی علی نوری اسکویی در حال تولید است و تولید قسمت اول آن به پایان رسیده و به زودی از شبکه دوم سیما و شبکه پویا پخش خواهد شد.

قسمت اول این سریال به ماجرای زندگی چند همکلاسی در دهه 50 می‌پردازد که در یکی از محله‌های جنوب تهران زندگی می‌کنند.

در این قسمت مخاطبان شاهد روایت برخی حوادث قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستند، حوادثی شیرین و تلخ در بیرون از مدرسه که این چند همکلاسی را به هم پیوند می‌دهد و آنها را درگیر ماجراهای جذاب و دیدنی می‌کند.

تهیه کننده و مدیر هنری فصل اول این انیمیشن علی نوری اسکویی، کارگردان علی احمدی، مدیر تولید مسعود حمزه‌ای، سرپرست سه بعدی مصطفی کریمی، سرپرست انیماتورها آرش احسان، مدیر فنی فرید نصرتخواه، آهنگساز علی اکبر قربانی، نویسندگان مهدی خروشی، محمد حسن ساکی است و در بنیاد فرهنگی روایت با همکاری مرکز پویانمایی صبا تهیه شده است.

کد مطلب 2222548

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