استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حفظ محیط زیست مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور عصر دوشنبه در نشست سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و فعالان عرصه محیط زیست با استاندار چهار محال و بختیاری اظهار داشت: محیط زیست به تجهیزات انفرادی، بی سیم، پاسگاه های محیط بانی و... نیازمند است .

وی تصریح کرد: اگر از ظرفیت های مشارکت های مردمی در امر محیط زیست استفاده کنیم در بعضی اوقات نیازمندان برخی از تجهیزات محیط زیست نخواهیم بود.

یوسف پور با اشاره به اینکه حوزه محیط زیست در بحث اعتبارات کمترین دریافت را داشته است، بیان داشت: سهم محیط زیست از کل اعتبارات استانی 47.1 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه استاندار این استان از ابتدای مدیریت خود توجه ویژه ای به محیط زیست را داشته است، عنوان کرد: استاندار از ابتدای مدیریت خود بحث آب و انتقال آب را پیگیری کرده است که این پیگیری ها نتایج خوبی را به همراه داشته است.

یوسف پور با بیان اینکه باید نگاه خود را به امر محیط زیست تغییر دهیم، بیان داشت: اگر امروز نگاه مردم به امر محیط زیست تغییر کرده است به خاطر فعالیت تشکل های مردم نهاد بوده که نقش پررنگی در حفظ محیط زیست دارند.

386 پست سازمانی در حوزه محیط زیست وجود دارد

مدیر کل محیط زیست چهار محال و بختیاری گفت: بعضی تشکل های مردم نهاد در این استان مجوز های لازم را نتوانسته اند کسب کنند اما کار خود را با فعالیت های خوبی انجام میدهند.

یوسف پور با اشاره به اینکه 386 پست سازمانی در حوزه محیط زیست وجود دارد، بیان داشت: ساختار چارت سازمانی تغییر پیدا کرده است و زمینه برای استخدام فراهم شده است.

وی اظهار داشت: این سازمان در حوزه تخصصی کارشناسان محدودی دارد و نیازمند نیروهای تخصصی بیشتری است.

یوسف پور افزود: تمامی شهرستان های این استان نمایندگی محیط زیست را دارند و تمامی زیر ساخت ها برای جذب نیرو فراهم شده است اما متاسفانه به علت نبود اعتبار کافی نمی توانیم نیرو جذب کنیم.