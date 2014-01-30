بادها در"نشتیفان" پر توان می وزند/ كاهش قيمت برق با گذر از تونل هاي بادي

به گزارش خبرنگار مهر، وزش باد در "نشتيفان خواف" در خراسان رضوي 90 متر بر ثانيه است و اين بدان معناست كه صنعت برق با گذر از اين منطقه و هشت تونل بادي ديگر استان مي تواند دو برابر نيروگاه هاي دنيا برق توليد كند و به گفته منخصصان صنعت برق با اين انرژي پاك مي توان محيط زيست را نيز از آلودگي رها كرد.

هشت تونل بادي در خراسان رضوي شناسایی شده است که در صورت توجه مسئولان این انرژي پاك مي تواند راهگشاي صرفه جويي اقتصادي در صنعت برق و كاهش خطرات زيست محيطي آن به شيوه هاي قديمي باشد.

شناسايي هشت تونل بادي در خراسان رضوي

معاون برنامه ريزي شركت برق منطقه اي خراسان رضوي درگفتگو با خبرنگار مهر خراسان را منطقه اي برخوردار از انرژي هاي تجديد پذير دانست و گفت: هشت تونل بادي دراين استان شناسايي شده است.

مصطفی رجبی گفت: این تونل های بادی در شهرستان های سبزوار، بینالود، خواف، بجنورد، نهبندان و فردوس واقع شده اند.

وي با بيان اينكه گنجايش باد در تمامي نقاط دنيا جهان دو برابر شده است گفت: اغلب كشورهاي اروپايي و برخي كشورهاي آسيايي مانند هند نيز به استفاده از اين انرژي اهميت مي دهند.

تونل بادی نشتیفان خواف از بزرگترین تونل های جهان و ایران

به گفته رجبي در كشورما بويژه در خراسان مناطق مستعد فراواني براي به كارگيري اين انرژ‍ي پاك وجود دارد و از آن جمله تونل بادی نشتیفان خواف یکی از بزرگترین و مستعدترین تونل های جهان و ایران شناخته شده است.

معاون برنامه ريزي شركت برق منطقه اي خراسان رضوي گفت: اين نیروگاه بادی كه در حال ساخت است با ظرفیت 100 مگاوات و بزرگترین نیروگاه بادی در کشور است.

ضریب ظرفیت تولید این نیروگاه 60 درصد و دو برابر نیروگاههای بادی دنیاست

به گفته وی ضریب ظرفیت تولید این نیروگاه 60 درصد و چیزی حدود دو برابر نیروگاههای بادی دنیاست و سرعت باد در این منطقه بین 10 تا 12 متر بر ثانیه می باشد.

وی همچنین به فعالیت نیروگاه بادی بینالود نیشابور اشاره كرد و عنوان كرد: در حال حاضر این نیروگاه 30 مگاوات برق تولید می کند وعملیات توسعه آن در حال اجراست.

رجبي تاكيد كرد: امروزه تکنولوژی استفاده از انرژی باد در بسیاری از کشورها در دسترس بوده و ارزانترین راه برای تهیه الکتریسیته از مشتقات انرژی خورشیدی تشخیص داده شده است.

نمودار نمایش افزایش استفاده از انرژی باد در جهان

جلوگيري از توليد 2200 تن گاز دي اكسيد كربن

مدیر عامل شركت برق منطقه اي خراسان رضوي نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: بزرگترين واحد نيروگاه بادي كشور به ظرفيت 5/1 مگاوات در ابتداي امسال در خواف به بهره برداري رسيد.

محمد حسن متولي زاده گفت: اين نيروگاه بادي مدت بيش از 3 ميليون و پانصد هزار كيلووات ساعت برق توليد كرده كه منجر به صرفه جويي 900 هزار ليتر گازوئيل شده و از انتشار بيش از 2200 تن گاز دي اكسيد كربن جلوگيري كرده است.

وی بيان كرد: برق خراسان علاوه بر تأمين برق مشتركان استان هاي خراسان بخشي از انرژي برق استانهاي يزد سمنان، مازندران، سيستان و بلوچستان و كشور افغانستان را نيز تأمين مي كند.

انرژي توزيع نشده به ازاي هرمشترك در شبكه برق خراسان حدود يك پنجم كشور است و ميزان تلفات شبكه انتقال ، فوق توزيع و توزيع 5 درصد كمتر از متوسط كشور است و از همين رو برق در خراسان با كيفيت بهتري توليد و عرضه مي شود.

.

صنعت برق پيچيده و هزينه بر است

مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان رضوي بیان کرد: صنعت برق پيچيده و هزينه بر است و از نگاه اقتصادي نيز اثر گذار است و رشد اقتصادي كشورها به برق بستگي دارد.

متولي‌زاده با تاكيد بر اينكه شركت برق‌ منطقه‌اي خراسان رضوي از قديمي‌ترين شركت‌هاي برق كشور به شمار مي رود گفت: صنعت برق خراسان رضوي در منطقه خاورميانه رتبه اول را دارد.

متولي‌زاده با اشاره به اينكه خراسان رضوي داراي 30 درصد انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور است گفت: انرژي خورشيدي و باد در خراسان رضوي به فراواني وجود دارد و به آن توجه ويژه مي شود.

وي عنوان كرد: در دنيا نيز در سال‌هاي اخير به استفاده از انرژي‌هاي نو تمايل پيدا كرده به طوري كه استفاده از نيروگاه‌هاي خورشيدي در دو سال گذشته بيش از دو برابر و در واقع ساليانه 40 درصد رشد داشته است.

ارزش زيست محيطي نصب نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي

مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان رضوي گفت: نصب هر يك كيلو وات نيروگاه خورشيدي يا بادي معادل كاشت 85 اصل درخت است.

وي تاكيد كرد: نصب نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي علاوه بر ارزش زيست محيطي سبب كاهش مصرف سوخت هاي فسیلی و كاهش آلايندگي ناشي از آنها مي‌شود.

متولی زاده ادامه داد: با توجه به تعداد نيروگاه‌ها در استان توليد برق نسبت به نياز مصرف‌كنندگان مازاد است و به همين دليل بيش از هزار مگاوات برق توليدي به كشورهايی نظير افغانستان صادر مي‌شود.

وي عدم واقعي بودن قيمت انرژي را يكي از مشكلات اصلي در كشور دانست و گفت: صنعت برق در تمام دنيا يك صنعت سودآور است كه بخش خصوصي در آن سرمايه‌گذاري مي‌كند.

.

وي با بیان اینکه هم اکنون نیروگاه ها ی برق از سوخت فسیلی استفاده می کنند بيان كرد: به دليل كمبود میزان گاز طبيعي به خصوص در فصل سرد سال، شركت برق به منظور جلوگیری از قطع برق مشترکین، به‌جای استفاده از گاز طبیعی از سوخت مایع استفاده می‌کند که گسترش استفاده از انرزی های نو می تواند کمک موثری به تامین برق و صرفه جویی در مصرف سوخت باشد.

متولي زاده گفت: داشتن منابع غني انرژي از جمله باد و خورشيد و تأمين برق كشورهاي همجوار از مزيت هاي برق خراسان است.

اصلاح قيمت‌ها انگيزه مصرف انرژي‌هاي نو را بیشتر می کند

بهینه‌سازي مصرف، استفاده از انرژي نو و افزايش بهره‌وري موضوعاتي است كه مسئولان صنعت برق بايد به آن بيشتر توجه كنند و همچنين با اصلاح قيمت‌ها انگيزه را براي استفاده از انرژي‌هاي نو بيشتر كنند.

كانون هاي بادي خراسان رضوي ؛ متخصصان و سرمايه گذاران بخش خصوصي در صنعت برق را به اين فرصت طلايي دعوت مي كنند.

...............................

گزارش: زهره رنگ آميز