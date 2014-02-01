به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کشن‌فلاح، پری صابری، مسعود رایگان، تاتیانا تیخانوت، زولت پوزگای هیات داوران بخش بین‌الملل سی‌ودومین جشنواره تئاتر فجر کاندیداهای این جشنواره را معرفی کردند.

کاندیداهای این بخش جشنواره به شرح زیر اعلام شده‌اند:

موسیقی

«ولادیمیر استانیفسکی» برای موسیقی نمایش «Pythian Oratorio» از لهستان

«سیاوش لطفی» برای موسیقی نمایش «سقراط» از ایران

«نوید گوهری» برای موسیقی نمایش «مکبث» از ایران

طراحی صحنه

«الهه مرجوی» برای طراحی صحنه نمایش «مکبث» از ایران

«آرش دادگر» برای طراحی صحنه نمایش «هملت» از ایران

«سیدمرتضی میرمنتظمی» برای طراحی صحنه نمایش «P2» از ایران و ارمنستان

بازیگری زن

«نیکل هیسترس» برای بازی در نمایش «خانه برنارد آلبا» از آلمان

«ستاره پسیانی» برای بازی در نمایش «ننه دلاور» از ایران

«نسیم ادبی» برای بازی در نمایش «در شوره­زار» از ایران

«شبنم فرشادجو» برای بازی در نمایش «هملت» از ایران

«یونی داهر» برای بازی در نمایش «زنان ایبسن» از نروژ

بازیگری مرد

«فرهاد آئیش» برای بازی در نمایش «سقراط» از ایران

«پیام دهکردی» برای بازی در نمایش «مرد بالشی» از ایران

«علی سرابی» برای بازی در نمایش «مرد بالشی» از ایران

«آتیلا پسیانی» برای بازی در نمایش «باغبان مرگ» از ایران

«خسرو شهراز» برای بازی در نمایش «هملت» از ایران

نمایشنامه‌نویسی

«حسین کیانی» برای نگارش نمایشنامه «در شوره‌زار» از ایران

«حمیدرضا نعیمی» برای نگارش نمایشنامه «سقراط» از ایران

«محمد چرمشیر» برای نگارش نمایشنامه «باغبان مرگ» از ایران

«عباس جمالی، امین طباطبائی، مجید غلامعلی‌نژاد» برای نگارش نمایشنامه «P2» از ایران و ارمنستان

«شهرام احمدزاده» برای نگارش نمایشنامه «هملت» از ایران

کارگردانی

«محمد یعقوبی» و «آیدا کیخایی» برای کارگردانی نمایش «مرد بالشی» از ایران

«ولادیمیر استانیفسکی» برای کارگردانی نمایش «Pythian Oratorio» از لهستان

«آرش دادگر» برای کارگردانی نمایش «هملت» از ایران

«حسین کیانی» برای کارگردانی نمایش «در شوره زار» از ایران

«حمیدرضا نعیمی» برای کارگردانی نمایش «سقراط» از ایران