به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در مراسم اختتامیه این رویداد هنری که در حال حاضر در تالار وحدت برگزار می شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای صحبت هایش با ارائه آماری از چگونگی برگزاری جشنواره گفت: از همه افرادی که در طول این مدت به جشنواره لطف داشته و همکاری کردند از جملع علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد و احمد مسجد جامعی رییس شورای شهر تهران که از نیمه دوم سال 92 تمام تلاششان را کردند که به جشنواره تئاتر فجر کمک کنند، سپاسگزارم.

آشنا با تقدیر از دبیران گذشته جشنواره تئاتر فجر و اهالی رسانه افزود: در این دوره تلاش کردیم بهترین ها را برگزینیم. اگر نکات مثبتی در جشنواره وجود داشته به واسطه تلاش همکارانم در مرکز هنرهای نمایشی بوده است و اگر شاهد ضعفی بودید به خاطر مدیریت نادرست من است. تلاش کردیم در این دوره هم کیفیت آثار افزایش یابد و هم به بخش های کمّی جشنواره توجه کنیم به همین دلیل روزهای جشنواره افزایش پیدا کرد.

دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اشاره به اینکه علاقمند بوده که هنرمندان شهرستانی هم بتوانند به دیدن تمام نمایشهای جشنواره بنشینند، گفت: متاسفانه بضاعت کم مالی ما این اجازه را نداد تا در همه روزهای جشنواره میزبان گروه های شهرستانی باشیم. از نقاط قوت این دوره از جشنواره می توان به حضور سه نسل از کارگردان های تئاتر، حضور 49/5 درصد از هنرمندان شهرستانی در جشنواره، کیفیت بالای نمایش های بخش بین الملل و همچنین ایرانی اشاره کرد.

مدیر سابق مرکز هنرهای نمایشی عنوان کرد: می دانم که در جشنواره امسال شاهد بی نظمی هایی بودیم و نتوانستیم برخی مسائل را مدیریت کنیم که من از همین تریبون از همه به خاطر بروز این مشکلات عذرخواهی می کنم.

بعد از صحبت‌های آشنا برگزیدگان بخش مسابقه پوستر و عکس اعلام شده و برگزیدگان هدایای خود را از اسماعیل خلج، فرزاد ادیبی، حسین فرخی و ستاره اسکندری دریافت کردند.

تالار وحدت امشب 12 بهمن میزبان مسئولان و هنرمندانی است که برای شرکت در اختتامیه سی و دومین جشنواره تئاتر فجر در این تالار حضور یافته اند.