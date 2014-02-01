درخواست دانش آموختگان میراث فرهنگی از حجت: این خانه را ترک نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای انجمن دانش آموختگان مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی در نامه ای که به خبرگزاری مهر ارسال کردند آورده اند:" هنوز شکوفه امید به بار ننشسته بود و لبخند دوستداران میراث فرهنگی بر چهره تثبیت نشده بود که خبر ترک سازمان میراث فرهنگی از سوی جنابعالی، شوک دیگری بر پیکر نیمه جان اما امیدوارمان وارد ساخت.

انتظار تمامی دلسوزان و کارشناسان این سازمان این است که شما به عنوان بنیان­گذار سازمان میراث فرهنگی، سازمان و جامعه میراث فرهنگی را به حال خود رها نکنید. این روزها که به تعبیر جنابعالی وضعیت سازمان میراث فرهنگی به یک بیمار بدحال تصادفی می ­ماند، ترک بیمار از سوی پزشک حاذقی چون شما معنایی جز انتظار برای مرگ تدریجی آن نخواهد داشت.

جناب آقای دکتر حجت، فارغ از تمامی گرایشها و سلیقه­ ها، ترک این خانه از سوی پدر را به منزله فروپاشی کانونی می­ دانیم که تازه شاهد جان گرفتن دوباره آن بوده اند. از این رو مصرانه خواستار بازگشت جنابعالی به خانه هستیم و امید داریم مسوولان محترم نیز زمینه ساز این حضور شوند."

روز دهم بهمن ماه محمدعلی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی استعفا داد و به جای او سلطانی فر توسط رئیس جمهور منصوب شد. در پی این تغییرات مهدی حجت، قائم مقام سازمان میراث فرهنگی این سازمان را ترک کرد و گفت که شرایط مطلوب نیست.