مسعود سلطانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که گفته می شود شما یکی از گزینه های اصلی جانشینی محمد علی نجفی در سازمان میراث فرهنگی هستید؟ اظهار کرد: دوستان شما در رسانه ها این شایعات را پخش می کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت صحبتی برای ریاست سازمان میراث فرهنگی با شما داشته است؟ افزود: خیر، با بنده صحبتی در این خصوص نشده است.

به گزارش مهر، سلطانی فر که هم اکنون عضو شورای شهر تهران و عضو هیات مدیره منطقه آزاد کیش است، اولین وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان در دولت تدبیر و امید بود که مجلس به وی رای اعتماد نداد. او از حیث فعالیت های حزبی هم پیشتر مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی بود.

در خبرهایی که پیرامون کناره گیری نجفی از سازمان میراث فرهنگی انتشار یافته بود از مسعود سلطانی فر به عنوان یکی از گزینه های اصلی جایگزینی وی یاد شده بود.