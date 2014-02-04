  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۲۴

دقایقی پیش و در فضایی متفاوت/

اختتامیه بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر با حضور سینماگران سرشناس آغاز شد

اختتامیه بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر با حضور سینماگران سرشناس آغاز شد

اختتامیه بخش بین الملل سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر دقایقی پیش با حضور مدیران سینمایی و جمعی از سینماگران سرشناس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر در تالار زرین هتل پارسیان و با چیدمان و فضایی متفاوت از مراسم های مشابه با اجرای علیرضا شجاع نوری آغاز شده است.

در این مراسم که پس از نیم ساعت پذیرایی رأس ساعت 19 آغاز شده است جمعی از مدیران ارشد فعلی و سابق سینمایی همچون حجت الله ایوبی، علیرضا رضاداد، حبیب ایل بیگی، مهدی مسعود شاهی و محمدرضا جعفری جلوه حضور دارند.

مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، فاطمه معتمدآریا، احمدرضا درویش، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور و جمعی دیگر از سینماگران از مهمانان شاخص این مراسم هستند.

در این مراسم برگزیدگان بخش بین الملل جشنواره سی و دوم معرفی و تقدیر خواهند شد.

گزارش های تکمیلی از این مراسم متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 2229305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها