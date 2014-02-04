به گزارش خبرنگار مهر، برندگان بخش سینمای سعادت (فیلم‌سازان جهان اسلام) به این شرح اعلام شد:

دیپلم افتخار بهترین دستاورد فنی هنری به «محمود بهرازنیا» برای فیلم «شاهزاده» محصول مشترک آلمان و افغانستان اهدا شد. سمیرغ بلورین این بخش به «استفان واربک» برای موسیقی متن فیلم «رستاخیز» از ایران داده شد.

همچنین دیپلم افتخار بهترین فیلم‌نامه به «باختیگور کریم‌اف» برای فیلم‌نامه فیلم «آیینه مات» از تاجیکستان اهدا شد و همچنین «فیصل سوئیسال» برای فیلم‌نامه فیلم «تقاطع» از ترکیه داده شد.

اما سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه به «زازا یوروشاتزه» برای فیلم‌نامه فیلم «فصل برداشت» از گرجستان و استونی اهدا شد.

در بخش کارگردانی سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به هانی ابواسد برای کارگردانی فیلم «عمر» از فلسطین اهدا شد و دیپلم افتخار ویژه هیئت داوران به«ناصر ضمیری» نویسنده و کارگردان فیلم «با دیگران» از ایران اهدا شد و سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران به «امیر بایگازین» نویسنده و کارگردان فیلم «درس‌های هم‌آوازی» محصول مشترک قزاقستان، فرانسه و آلمان اهدا شد.

همچنین جایزه مصطفی عقاد (بیرق طلایی) به احمدرضا درویش نویسنده و کارگردان فیلم «رستاخیز» از ایران تعلق گرفتت و سیمرغ بلورین بهترین فیلم به «زازا یوروشاتزه» و «ایوو فِلْت» برای فیلم «فصل برداشت» از گرجستان و استونی داده شد.

در این مراسم همچنین جوایز بخش جام جهان‌نما نیز اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهترین دستاورد فنی هنری به«یرمک تورسونف» برای فیلم «مرد پیر» از قزاقستان اهدا شد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن به «بیانکا کریکزمن» برای فیلم «جهان تازه» از هلند تعلق گرفت.

همچنین سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد به «ایساکا ساوادوگو» برای فیلم «جهان تازه» از هلند داده شد.

محمدمهدی عسگرپور نیز سیمرغ بلورین بهترین فیلم آسیایی را برای کارگردانی فیلم «میهمان داریم» از آن خود کرد.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه در این بخش به نویسندگان فیلم‌نامه «حلقه‌ها» «سِردان گُلوبوویچ، سِریان کولیویچ، میلِنا پوتا کولیویچ» محصول مشترک صربستان، فرانسه، آلمان، اسلوونی و کرواسی تعلق گرفت و سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به «رِیس چِلیک» برای کارگردانی فیلم «شب سکوت» از ترکیه داده شد، همچنین سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران به «یوری بایکوف» کارگردان فیلم «سرگرد» از روسیه اهدا شد..

سیمرغ بلورین جایزه ویژه بین‌الملل هم ابراهیم حاتمی‌کیا برای نویسندگی و کارگردانی فیلم «چ» از ایران داده شد و «مارک بَری» برای تهیه‌کنندگی فیلم «جهان تازه» از هلند سمیرغ بلورین بهترین فیلم را دریافت کرد.

مراسم اهدا جوایز به برگزیدگان بخش بین الملل جشنواره سی و دوم در حال حاضر در هتل پارسیان در حال برگزاری است.