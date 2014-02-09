آزیتا حاجیان که برای دیدن بازی دخترش ملیکا شریفی‌نیا به تماشای فیلم «اشباح» ساخته داریوش مهرجویی نشسته بود درباره بازی دخترش و همچنین کمکی که به او داشته است، عنوان کرد: من کمک چندانی نکردم فقط کمی با هم صحبت کردیم و من از تجربیاتم برای او گفتم و او سوالاتش را درباره این نقش مطرح کرد.

وی افزود: ملیکا درباره اینکه چه ظرافت هایی را باید در نظر داشته باشد، از من پرسید که من هم توضیحاتی ارائه دادم. درنهایت به نظرم بازی مقبول و خوبی بود البته اگر کارگردانی بیشتری روی او انجام می گرفت بازی های بهتری هم می توانست داشته باشد. بازی دخترم برای من بسیار باورپذیر بود و جالب است که ما همیشه ملیکا را در نقش های شاد و پر شور و هیجان دیده ایم و این نقش برایش متفاوت بود.

وی در پایان درباره فیلم «اشباح» و همچنین اهمیت دیالوگ نویسی‌ها بیان کرد: من لحن فیلم را دوست داشتم اما بهتر است روی بعضی دیالوگ‌نویسی ها بازنگری شود. من بیشتر درباره دیالوگ‌نویسی مساله دارم، گاهی اوقات دیالوگ‌ها می تواند بازیگر را به زمین بکوبد و اگر نویسنده تاکید داشته باشد که دیالوگ ها مو به مو و نعل به نعل اجرا شود گاهی باعث می‌شود که کار ضربه بخورد و هنرپیشه های با تجربه و توانا هم با دیالوگ های نامناسب دچار مشکل شوند. دیالوگ از حساسیت های من است و فکر می کنم بازیگران باید درباره سناریو، شروع آن، ادامه و حتی پایان آن نظر دهند.