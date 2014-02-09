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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۱

بیانیه تبلیغات اسلامی قم:

راهپیمایی 22 بهمن را به اقیانوسی عظیم برای نابودی آرزوهای دشمنان تبدیل کنیم

راهپیمایی 22 بهمن را به اقیانوسی عظیم برای نابودی آرزوهای دشمنان تبدیل کنیم

قم - خبرگزاری مهر: اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با صدور بیانیه‌ای از مردم خواست با حضور شکوهمندانه در راهپیمایی 22 بهمن، اقیانوسی عظیم برای غرق و نابودی آرزوهای دشمنان مبدل سازند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: سی و پنج سال پیش ملت آزاده و مسلمان ایران با اتکاء به تعالیم رهایی بخش اسلام، تحت رهبری‌های داهیانه حضرت امام خمینی(ره)، با رژیم شیطان صفت ظلم گستر و نوکر بیگانه به مبارزه برخاست و بدون تکیه بر هیچ قدرت خارجی به پیروزی رسید و جهانیان را محو عظمت و اقتدار خیره کننده خود کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: سپاس خدای را که نهال انقلاب اسلامی را در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود از توطئه‌های غیر انسانی و نقشه‌های شوم استکبار و صهیونیسم جهانی حفظ نموده و به شجره طیبه قدرتمندی مبدل ساخت که نماد بیداری و نشان هدایت ره پویان اسلام ناب و مایه امید همه ستم دیدگان و مستضعفان جهان شد.

در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم آمده است: و اینک در سی و پنجمین طلوع پیروزی خورشید انقلاب اسلامی در سرزمین عاشقان  اهل بیت(ع)، ضمن درود فراوان به روح ملکوتی امام راحل(ره)، با مقام عظمای ولایت (مدظله‌العالی)، تجدید بیعت می‌کنیم و با شهیدانمان پیمان می‌بندیم که دستاورد خون مقدس‌شان را گرامی داشته و راهپیمایی 22 بهمن امسال را  نیز با حضور شکوهمندانه خود و امت اسلامی قهرمان و خداجوی ایران به اقیانوسی عظیم برای غرق و نابودی امیال و آرزوهای نابخردانه دشمنان اسلام و قرآن و نوکران تکفیری آنها مبدل سازیم.

 

کد مطلب 2232315

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