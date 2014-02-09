حوزه علمیه قم مدیون وجود حرم حضرت معصومه(س) است

حجت الاسلام سید جلال رضوی در گفتگو با مهر، ضمن تسلیت رحلت شهادت گونه کریمه اهل بیت(ع) بیان کرد: حضرت معصومه(س) دارای ویژگی‌های خاصی هستند که وجود بارگاه نورانی ایشان بر دیگر امتیازات قم برتری دارد.

وی ادامه داد:‌ شاید اگر مرقد حضرت فاطمه معصومه(س) در قم نبود تحمل عقده مخفی بودن قبر فاطمه الزهرا(س) بر شیعیان سنگین تر از وضعیت کنونی بود.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه وجود بارگاه کریمه اهل بیت(ع) سدی در برابر حیله‌های دشمنان است، با اشاره به جایگاه ویژه حضرت معصومه(س) بیان داشت: ایشان دارای شخصیتی است که زیارتنامه آن حضرت را امام معصوم امضا کرده است.

وی ادامه داد: ایشان دارای آنچنان جایگاهی است که امام رضا(ع) و امام جواد(ع) به زیارت کنندگان این بارگاه برات بهشت را نوید داده‌اند.

حجت الاسلام رضوی بیان کرد: حوزه علمیه و بسیاری از فرهیختگان و علما و مراجع معظمات شهر قم، جهد و تلاشهای خود در کسب علم را مدیون حرم حضرت معصومه(س) می‌دانند.

وی ادامه داد: امروز جهان اسلام قم را بدون حضرت معصومه(س) و ایران را بدون قم نمی‌شناسند.

