شهر قم در سوگ دختر باب الحوائج(ع)/ حریم حضرت معصومه(س) میزبان هزاران دل عاشق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت فاطمه معصومه (س) مصادف با دهم ربیع الثانی سال 201 هجری قمری و درست 17 روز بعد از ورود بابرکتشان به شهر قم در مسیر حرکت به سمت خراسان، قبل از آنکه دیدگان مبارکش به دیدار برادر بزرگوارش امام رضا(ع) روشن شود، در سن 28 سالگی چشم از جهان فرو بست.

اهل قم وامدار کرامت و چشم انتظار شفاعت حضرت معصومه (س)

دست تقدیر چنان رقم خورد که حضرت معصومه(س) در شهر قم چشم از جهان بربندد و اهل این شهر را تا جهان باقی است وامدار کرامت و چشم انتظار شفاعت خود کند.

و حال که بیش از هزار و صد سال از وفات شهادت گونه این بانوی بزرگوار و دفن پیکر مطهر ایشان در شهر قم می‌گذرد هر روز بر شمار عاشقان و زائران و مجاوران آن حضرت افزوده می‌شود و بسیاری به امید شفاعت و کرامت و کسب معرفت قدم به شهر قم و بارگاه نورانی کریمه اهل بیت(ع) می‌گذارند.

و به راستی که انتظار کرامت از تو که کریمه اهل بیت(ع) لقب گرفته‌ای، توقعی بجاست و کسب معرفت از بانویی چون تو که طاهره (پاكيزه)، حميده (ستوده)، بره (نيكوكار)، رشيده (رشديافته)، تقيه (پرهيزكار)، رضيه (خشنود از خدا)، مرضيه (مورد رضايت‏خدا)، سيده طاهره (بانوى پاكيزه)، سيده ‏صديقه (بانوى بسيار راستگو)، سيده رضيه مرضيه (بانوى خشنود ازخدا و مورد رضاى او)، سيده ‏نساء العالمين (سرور زنان عالم) و ... نام گرفته ای راهی است بس نیکو.

و به واقع مقام شفاعت زیبنده بانویی چون توست آنچنان که امام صادق(ع) فرمودند: "... الا ان للجنه ثمانيه ابواب، ثلاثه منها الى قم. تقبض فيهاامراه هى من ولدى و اسمها فاطمه بنت موسى تدخل بشفاعتها شيعتى‏الجنه باجمعهم."

"آگاه باشيد، براى بهشت هشت در است؛ سه تا از آنها به سوى قم‏ باز مى‌‏شود. در آنجا بانويى قبض روح مى‏‌شود. او از جمله‏ فرزندانم، و نامش فاطمه دختر موسى است. به شفاعت او همه شيعيان‏ داخل بهشت مى‏‌شوند."

همان گونه که گفته شد وجود بارگاه حضرت معصومه(س) در شهر قم باعث شده تا هر روز بر تعداد عاشقان و زائران و مجاوران آن حضرت در این شهر افزوده شود و حضور بارکت ایشان در قم آثار و برکات وجودی و معنوی فراوانی را به همراه داشته است.

وجود حضرت معصومه(س) در قم باعث انسجام بیشتر شیعیان در این شهر شد

در این خصوص عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه(ص) گفت: وجود حضرت معصومه(س) در شهر قم باعث انسجام شیعیان در این شهر شد و ایشان به عنوان محور محبین اهل بیت(ع) باعث وحدت و انسجام شیعیان شد.

حجت الاسلام محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار و برکات وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) در شهر قم بیان داشت: ورود کریمه اهل بیت(ع) به شهر قم و بعد از آن وجود بارگاه مطهر ایشان در این شهر در حقیقت سه اثر مهم و عمده داشت.

وی در این خصوص تشریح کرد: وجود حضرت معصومه(س) باعث انسجام شیعیان شد و ایشان به عنوان محور محبین اهل بیت(ع) باعث وحدت و انسجام آنها در شهر قم شد.

وجود فاطمه معصومه(س) در قم باعث تجمع علما و تشکیل حوزه علمیه شد

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه(ص) در ادامه با بیان این که وجود حضرت معصومه(س) در قم باعث تجمع علما شد، تصریح کرد: حوزه علمیه قم نیز در استمرار همین اجتماع علما در قم تشکیل شد و به دنبال آن محدثین زیادی به برکت وجود فاطمه معصومه(س) به نقل و شرح و جمع آوری احادیث و کتب دینی پرداختند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر آثار وجود مطهر کریمه اهل بیت(ع) در قم اشاره کرد و گفت: در ادامه این آثار و برکات، حوزه علمیه قم در حقیقت تبدیل به مرکز مبارزه با استبداد شد و علمای انقلابی و استبداد ستیز زیادی در آن پرورش یافتند.

حجت الاسلام غرویان یادآور شد: امام خمینی(ره) از مهمترین این علمای برجسته و استبدادستیز بود که انقلاب اسلامی ایران ثمره حرکت انقلابی ایشان بود.

.................................

الهام رحیمی