شکست مخالفان اعتراضات در ورود به سنگر معترضان اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس با اشاره به تجمع مخالفان اعتراضات اخیر اوکراین مقابل اردوگاه معترضان در کی یف در عین حال از عقب نشینی مخالفان پس از آنکه نتوانستند وارد پناهگاه معترضان شوند، خبر داد.



این رسانه غربی در ادامه از تلاش دو هزار مخالف اعتراضات برای توقف رفت و آمد خودروها و قرار دادن لاستیک ماشین در مسیرهای عبور و مرور خبر داد.



در جریان اعتراضات اخیر اوکراین که بزرگترین تظاهرات بعد از وقوع انقلاب نارنجی در این کشور به شمار می رود، بیش از 500 هزار معترض در خیابانهای کی یف دست به تظاهرات ضد دولتی زده و خواستار کنار رفتن دولت شدند. اعتراضات اوکراین از 21 نوامبر 2013 (30 آبان) و بعد از تصمیم دولت برای تعلیق گفتگوها با اتحادیه اروپا آغاز شد. اروپایی ها معتقدند تصميم کی يف تحت فشار روسيه صورت گرفته است.



اتحاديه اروپا در سال2009 برنامه موسوم به مشارکت شرقی را به شش عضو پيشين اتحاد جماهير شوروی پيشنهاد کرد. هدف از اين برنامه يکپارچه سازی قوانين و مواضع اقتصادی و سياسی اعلام شد.