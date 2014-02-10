"حسینیه جوانان" کانون شکل گیری انقلاب مردم نهاوند/ مزار شهیدی که غریب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز آثار شلیک گلوله های ساواک در این حسینیه، فرار و گریز مردم از این سو و آن سوی حسینیه و فریادهای روحانیون بزرگی همچون ری شهری، شهید عباس شیرازی، مرحوم فاکر خراسانی، دکتر حسن روحانی، فلاح یزدی و موحدی قمی و ممنوع المنبر شدن آنها بعلت سخنرانی در حسینیه جوانان نهاوند در ذهن مردم و کتابهای تاریخی برجا مانده است.

حسینیه جوانان در همان سالهای قبل از پیروزی انقلاب تبدیل به پایگاه و کانون مهم مبازرات مردمی و اقدامات علیه رژیم پهلوی شد که حکومت پهلوی برای کنترل و یا بستن آن بارها و بارها این حسینیه را محاصره کرد، اطراف آن قانون منع رفت و آمد وضع کرد، حمله کرد و بگیر و ببند راه انداخت اما جوانان هر روز شلوغ تر و جسورتر شدند و این حسینیه تبدیل به محور اصلی قیامهای مردمی نهاوند شد.

بعد از پیروزی انقلاب نیز حسینیه جوانان پذیرای پیکر پاک و مطهر شهید حجت الاسلام محمد علی حیدری اولین امام جمعه و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی شد که در حادثه هفت تیر سال 60 به شهادت رسید.

مزاری که غریب و مظلوم به حال خود رها شده و ظاهرا مسئولین و مردم فراموش کرده اند شهید حیدری چه نقش ارزنده و بزرگی در انقلاب نهاوند داشته و انگار به خاطر نداریم شهید حیدری از استوانه های بزرگ غرب کشور و تنها شهید حادثه هفت تیر استان همدان است. .

حاج صادق حاجیان موسس حسینیه و مسجد جوانان شهرستان نهاوند در سال 1332 است، وی در مورد نقش و جایگاه این حسینیه در حوادث و قیامهای انقلابی مردم نهاوند در قبل از انقلاب به خبرنگار مهر گفت: حسینیه جوانان دارای چند ویژگی و خصوصیت ممتاز بود که یکی از آنها نزدیک بودن به مرکز شهر و میدانی که مجسمه شاه در آن قرار داشت، بود.

حاجیان افزود: حسینیه جوانان در خیابان اصلی نهاوند قرار دارد و این حسینیه در ابتدا کوچک و محوطه کمی داشت که یک امامزاده هم در آن واقع بود که بعد با تهیه پول توانستیم قبرستانی که نزدیک آن بود را خریداری و به زمین مسجد اضافه کنیم.

وی ادامه داد: چندین مغازه اطراف این مسجد و حسینیه هم در چند مرحله خریداری کردیم و فضا و محوطه و شکل حسینیه را به وضعیت فعلی رساندیم و این در حالی بود که در نزدیک ما مسجد دیگری وجود داشت که توسط حکومت وقت حمایت و پشتیبانی می شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط فوق و از آنجایی که این حسینیه چندین درب ورود و خروج داشت شهید محمد علی حیدری ان را بعنوان پایگاه فعالیت سیاسی و مذهبی خود انتخاب کرد و تمام روحانیون شهر را در این مسجد گرد خود جمع میکرد.

وی افزود: با انتخاب حسینیه جوانان توسط شهید حیدری بعنوان کانون فعالیت های سیاسی به تدریج کلاس های تفسیر قرآن، نهج البلاغه و احکام در آن تشکیل می شد و با دعوت از گویندگان زبر دست و انقلابی که مروجان اصلی نهضت امام خمینی(ره) بودند حرکت جدیدی در راه رشد و آگاهی های سیاسی و مذهبی مردم شهرستان نهاوند شکل گرفت و حسینیه جوانان به مرکز و کانون مبارزات جوانان شهر نهاوند علیه رژیم ستم شاهی تبدیل شد.

حسن هرمزی یکی از همراهان همیشگی شهید حیدری در قبل از انقلاب بود که با پیروزی انقلاب بعنوان محافظ شهید حیدری انجام وظیفه می کرد نیز از مسجد وحسینیه جوانان خاطرات زیادی دارد.

وی گفت: فعالیت های مذهبی و فرهنگی و سیاسی شهید حیدری درحسینیه جوانان باعث شد گروه های مسلح اسلامی در منطقه غرب کشور رشد کنند و هر روز بر تعداد آنان اضافه شود که از جمله این گروه ها می توان به گروه ابوذر نهاوند، منصور ون و انجمن اسلامی معلمان نهاوند نام برد

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هرمزی افزود: حسینیه جوانان با گذشت چند سال تبدیل به منبع تغذیه و حرکات و اقدامات انقلابی مردم در چند شهرستان غرب کشور شد. اعلامیه های حضرت امام در این مسجد توزیع و به دست مردم و گروه های مختلف مردمی می رسید، سخنران مهم کشوری در این مسجد حاضر می شدند و اقدامات و کارهای انقلابی مردم شهر نهاوند علیه شاه با محوریت شهید حیدری در این مسجد طراحی و اجرا می شد.

وی ادامه داد: رژیم شاهنشاهی که شاهد روند رو به رشد فعالیت های مخفی و اشکار مردم و جوانان نهاوندی با هدایت و خط دهی شهید حیدری با مرکزیت حسینیه جوانان بود جهت مهار و کنترل شهید حیدری و حسینیه جوانان طی دستورالعملی عجولانه اقدام به تأسیس اداره اطلاعات و امنیت(ساواک) در شهر نهاوند می کند و در ادامه اولین زندان سیاسی را برای انقلابیون غرب کشور در نهاوند ایجاد می کند.

وی گفت: در چنین شرایطی ساواک طی نامه ای به شهید حیدری ابلاغ می کند از این پس هر سخنرانی که به نهاوند سفر کند و قصد داشته باشد در حسینیه جوانان سخنرانی کند بدون اجازه شهربانی،ارائه شناسنامه و یا دادن ضمانت های لازمه و تعهد، حق ورود به مسجد جوانان و ایراد سخنرانی را ندارد.

رحیم شهبازی از مبارزان انقلابی نهاوند در مورد نقش حسینیه جوانان در حرکت و قیام مردم نهاوند به مهر گفت: شهید حیدری دعوت از سخنرانان و خطبا فعال و مهم کشوری را سر لوحه برنامه های خود قرار داده بود و هر روز صدها نفر از روستاها و شهرهای اطراف جهت استماع سخنرانی و حضور در جلسات انقلابی شهید حیدری در مسجد جوانان حاضر می شدند.

شهبازی گفت: ساواک برای به تعطیلی کشاندن این جلسات و برنامه ها چندین مرتبه در پی دستگیری و بازداشت سخنرانانی برآمد که بدون اجازه شهربانی به منبر رفته و علیه شاه و حکومت سخنرانی کرده اند اما مردم شهر نهاوند با خارج کردن وعاظ از مسیرهای انحرافی و درهای مختلف مانع دستگیری انها شدند.

وی گفت: حسینیه جوانان سند ایثار و شهادت طلبی مردان و زنان نهاوندی است مسجد جوانان محل فراگیری درس عزت و ازادگی و مبارزه با ظلم است و مسجد جوانان افتخار مردم شهر ستان نهاوند در تمام وقایع انقلاب در قبل و بعد از آن است.

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آری مسجد و حسینیه جوانان در درون خود خاطرات زیادی از روزهای خون و ایثار مردم نهاوند به یاد دارد از روزهایی که مردم شهر نهاوند از پیر و جوان و زن و مرد در آن حاضر می شدند تا اقدام و حرکتی علیه رزیم پهلوی انجام دهند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 60 باردیگر حسینیه جوانان نهاوند به روزهای پر از حادثه و شور و حماسه قبل از پیروزی انقلاب تبدیل شد و این بار خود را برای دربرگرفتن فرزند پاک و مبارز خود یعنی شهید حیدری آماده می کرد.

پیکر پاک شهید حیدری که خود یک تاریخ است در یک مراسم با شکوه و تاریخی در شهر نهاوند تشییع و در گوشه ای ازحسینیه جوانان به خاک سپرده شد و بعد از آن حسینیه جوانان به نام حسینیه شهید حیدری نام گرفت.

هر چند پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمام برنامه ها و جلسات مهم شهر نهاوند و حتی راهپیمایی ها در حسینیه جوانان و در کنار قبر شهید حیدری برگزار می شود و امام جمعه شهر نهاوند شب ها در این حسینیه نماز جماعت اقامه می کند اما این روزها حسینیه جوانان و مزار شهید حیدری در نهایت مظلومیت و غریبی به سر می برند.

این روزها وقتی از مردم، بویژه نسل سومی ها می پرسی از حسینیه جوانان چه میدانی، حتی محل آن را نمی دانند چه برسد به نقش و جایگاه آن در دوران انقلاب و دردآورتر اینکه وقتی پرسیده می شود شهید حیدری کیست و قبر آن کجا قرار دارد یک جواب می شنوی: نمیدانم.

مسئولین و مردم باید به حسینیه جوانان که در روند شکل‌گیری قیام مردم نهاوند در دوران انقلاب که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی ختم شد، به مسجدی که یکی از عمده‌ترین محل‌های تجمع و اعتراض مردمی و شکل‌گیری تظاهرات علیه رژیم شاه بود عنایت و توجه بیشتری داشته باشند و وضعیت مزار شهید حیدری و امامزاده کنار آن را در حد و شأن این مقربان درگاه خدواند تغییر دهند.