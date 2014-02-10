گزارش تصویری - تشریحی از المپیک زمستانی/ رئیس جمهور تماشاگر ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، المپیک زمستانی سوچی روز دوم خود را نیز پشت سر گذاشت و کاروان نروژ با کسب 2 مدال طلا، یک نقر و 4 برنز در صدر جدول بازی‌ها قرار گرفت. هلند و آمریکا نیز در مکان‌های دوم و سوم جدول کلی بازی‌ها ایستاده‌اند.

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