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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۸

مهر منتشر کرد؛

گزارش تصویری - تشریحی از المپیک زمستانی/ رئیس جمهور تماشاگر ویژه

گزارش تصویری - تشریحی از المپیک زمستانی/ رئیس جمهور تماشاگر ویژه

روز دوم از بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در حالی به پایان رسید که کاروان تیم نروژ همچنان در صدر جدول بازی‌ها باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، المپیک زمستانی سوچی روز دوم خود را نیز پشت سر گذاشت و کاروان نروژ با کسب 2 مدال طلا، یک نقر و 4 برنز در صدر جدول بازی‌ها قرار گرفت. هلند و آمریکا نیز در مکان‌های دوم و سوم جدول کلی بازی‌ها ایستاده‌اند.

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کد مطلب 2233273

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