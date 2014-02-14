سیدستار صید در رده 79 مسابقات صحرانوردی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای المپیک زمستانی 2014 سوچی روسیه بعد از ظهر امروز جمعه در رشته اسکی صحرانوردی 15 کیلومتر پی گرفته شد که در این ماده سیدستار صید نماینده ایران به رقابت با حریفان خود پرداخت و در نهایت با ایستادن در رده هفتاد و نهم به کار خود پایان داد. سیدستار صید با زمان 47:16:01 دقیقه در جدول رده بندی در مکان 79 ایستاد.

در این ماده 92 ورزشکار حضور داشتند که 87 نفر به خط پایان رسیدند و 5 نفر دیگر مسابقه را نیمه کاره رها کردند. در این ماده داریو کولونا از سوئیس روی سکوی نخست ایستاد.