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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۱

مهر منتشر کرد؛

گزارش تصویری - تشریحی از روز نخست المپیک زمستانی

گزارش تصویری - تشریحی از روز نخست المپیک زمستانی

روز نخست المپیک زمستانی 2014 سوچی در رشته‌های مختلف برگزار شد و ورزشکاران به رقابت با یکدیگر پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای المپیک زمستانی 2014 سوچی به پاپان رسید و در پایان کاروان کشور نروژ با کسب 2 مدال طلا و دو نقره و برنز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. کانادا و هلند نیز هر کدام با 3 مدال طلا، نقره و برنز در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

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کد مطلب 2231365

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