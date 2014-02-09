گزارش تصویری - تشریحی از روز نخست المپیک زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای المپیک زمستانی 2014 سوچی به پاپان رسید و در پایان کاروان کشور نروژ با کسب 2 مدال طلا و دو نقره و برنز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. کانادا و هلند نیز هر کدام با 3 مدال طلا، نقره و برنز در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

"آنری" دوک بزرگ لوکزامبورگ و پسرش به تماشای باز‌ی‌ها نشستند

پرنس آلبرت پادشاه موناکو جزو مهمانان ویژه بود

"ماریت بوئرکن" از نروژ مدال طلای خود را به عکاسان نشان داد

"کلودیا پشیتن" از آلمان در مرکز اسکیت آدلر

"شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن برای تماشای مسابقات به سوچی سفر رد

"کوستنبرگ" از آمریکا، "سندچ" از نروژ و "مک موریس" از کانادا در اسنوبرد اول تا سوم شدند

تلاش "دومنیک" از استرالیا برای رسیدن به خط پایان مسابقات بای اتلون

نمایی زیبا از مسابقات صحرانوردی

"پاتریک میک" از آمریکا در اسکیت سرعت 5 هزار متر

پرش "کوتسنبرزگ" از آمریکا نفر اول مسابقات اسنوبورد

سگ‌های تربیت شده در اطراف دهکده بازی‌ها مراقب خرابکاری هستند