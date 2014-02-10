به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان با حمایت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران شرکت‌ها و صاحبان صنایع در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جشنواره با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی و واگذاری‌ها، گفت:حمایت از صنعت و برندسازی در بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و حضور ما در این مراسم به خاطر حمایت از حقوق مصرف است.

وی افزود: ایجاد انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اصلاح قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه باید در اتاق شهرستان ها و استان ها انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده وجود داشته باشد، همه در راستای تغییر قانون حمایت از حقوق مصرف کننده بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس درصدد آن است که قانونی در رابطه با برند تصویب کند، اظهارداشت: کارهای مطالعاتی برروی این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است و من قول می دهم سال آینده قانون برند محوری به تصویب رسیده و اجرایی شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس در بودجه سال 93 در حمایت از صنعت کشور 35 میلیارد دلار فاینانس درنظر گرفته است، گفت: در راستای حمایت از صنعت مشکلات عدیده ای بر سر راه وجود دارد و مجلس و فراکسیون باید برای حل این معضلات نطارت خود را بیشتر کنند تا سرمایه به سمت و سوی تولیدی هدایت شود که توان رقابت با کالاهای موجود در بازار هدف را داشته باشد.

اربابی گفت: برای حمایت از برندهای ملی در بازارهای جهانی زمانی می‌توانیم حرف بزنیم که قیمت‌های تمام شده ما از رقبا کمتر باشد، حمایت از صادرات غیر نفتی باید در دولت و مجلس دارای برنامه جامع و بلند مدت باشد تا فرهنگ برند نهادینه و قانونی شود.

همچنین اصفهانی قائم مقام سازمان حمایت با اشاره به برندهایی که سالهاست به شکل سنتی بوجود آمده و در خاطره ها شکل گرفته است، اظهارداشت: در دنیای کنونی که رویکرد آن علوم جدید است، اطلاعات، تکنولوژی و ارتباطات و حتی فراتر از آن، آینده نگری ها و سناریو نویس‌ها شکل گرفته، نیاز داریم با تغییر سنت‌ها به مدرنیته در هر بخشی نگاه کنیم و نسبت به بومی سازی آن اقدام کنیم، چرا که تغییرات جهانی به حدی سریع اتفاق می افتد که اگر با آن هم راه نشویم عقب می مانیم و وقتی عقب ماندیم حذف می شویم.

وی گفت: مهمترین وظیفه برندینگ کردن این است که وضعیت کیفیت کالا را برای مصرف کننده روشن کند و اطلاعات لازم را به مشتری داده تا مشتری بتواند در انتخاب کالایی که نیازش را تامین می کند بهترین تصمیم گیری را انجام دهد.

اصفهانی با طرح این سئوال که آیا برندها در شرایط کنونی قادرند به وظایف خود عمل کنند، گفت: خیر، چرا که آنجا که نتوانسته ایم شرایط لازم را در برندینگ ایجاد کنیم از تبلیغات و رنگ‌ها و... که ابزار معرفی برند هستند، استفاده کرده ایم. اما این هنر به عنوان یک مولفه علمی؛ آمیخته از علم و هنر در ذهن مشتری به شکلی جا افتاده که وقتی آهنگ ، رنگ خاصی، تصویر و یا شکل خاصی دیده می شود، برند و یا محصول خاصی جلوه گر می شود.

وی گفت: نکته جالب این است که در بخش تولید وقتی بحث برند می شود، جای یک نکته خالی می ماند و آن این است که در برند اساسی ترین محور مشتری است و ما معمولا از آن غافل می شویم و به رقابت با رقبایمان در بازار می پردازیم و دقت نمی کنیم که موضوع اصلی مشتری است.

اصفهانی با اشاره به اینکه در هزاره سوم از تولیدات؛ آنچه حائز اهمیت است تولید برندینگ یعنی تولید کالایی است که از قبل فروخته شده است، گفت:صاحب کالا باید به این نکته برسد که اگر مشتری وجود داشته باشد می تواند سهم بازار را تعریف کرد و یا رقبا را عقب گذاشت و یا به عنوان برند برتر شناخته شد.

وی به مسئولیت های اجتماعی برندها اشاره کرد و گفت:مسولیت های اجتماعی موضوع اقتصادی نیست، اما چرا مسولیت اجتماعی را در فروش کالا مهم است دلیل آن این است که فروش کالا به باارزش ترین حوزه خلقت صورت می گیرد.

اربابی رئیس فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کننده در مجلس نیز در جشنواره برندهای برتر مصرف کننده گفت: با تصویب اساسنامه فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کننده در 6ماده در اردیبهشت ماه، این فراکسیون عملا قدم در فعل و انفعال گذاشت و در حال حاضر تعداد اعضای آن از میان نمایندگان مجلس به 70 نماینده می رسد.

وی گفت: کیفیت و ارتقای سطح زندگی مصرف کنندگان ایرانی از جمله دغدغه های اصلی بانیان این فراکسیون است که در قالب کمیته های تخصصی دنبال می شود.

اربابی، اهداف این فراکسیون را ایجاد اثرگذاری‌های پارلمانی در موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده دانست و افزود: ایفای این وظایف فراسیون را بر آن داشته تا به عنوان یکی از اصلی ترین برگزار کنندگان این جشنواره به میدان وارد شود چرا که نگاه نمایندگان به برندسازی نگاه دو بعدی و دو جانبه است.

رییس فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کننده در مجلس در ادامه اظهار داشت: در حوزه داخلی نگاه حمایت گرانه از مصرف کننده این فرض بدیهی را بوجود می آورد که ایجاد و تثبیت برند ها می تواند تضمین رعایت از حقوق مصرف کننده را به همراه داشته باشد چرا که تجمیع زنجیره تامین تحت یک نشان تجاری باعث ساده سازی گسترده مقوله خرید می شود.

وی گفت: برند فضای ذهنی مثبت را برای مصرف کننده بوجود می آورد که تولید کننده با مسولیت پذیری و شفافیت کامل تحت یک نشان تجاری خاص اقدام به عرضه محصول کرده، لذا خریدار اطمینان پیدا می کند که تولید کننده به وظایف زیست محیطی و موازین مرتبط با استاندارد، ضمانت محصول و نیز خدمات پس ار فروش را تامین می کند که این باعث اطمینان بازار می شود.

اربابی در باره تاثیر برند بر تجارت خارجی نیز گفت: برندسازی بر توسعه و گسترش صادرات تمرکز دارد و از جمله اولویت های وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر تقویت برندهای تولیدی داخلی به منظور کسب سهم حداکثری از بازارهای جهانی نمایندگان آمادگی دارند در راستای حمایت از مصرف کننده ها ازیرساخت های قانونی را برای تحقق این مهم فراهم کند.

همچنین ناطق دبیر اجرایی جشنواره با ارایه گزارشی از محبوبیت برند گفت: سال گذشته طی جلساتی که با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان داشتیم، با ارایه راهکارهای نوین بازاریابی و برندینگ مسیری متفاوت از عملکرد شرکت‌ها را هدف قرار دادیم تا با توسعه مفاهیم برند و ارتقای جایگاه آن در جامعه، صاحبان اصلی شرکت ها را در معادلات کسب و کار بیشتر دخیل کنیم تا گامهای بلندی را در جهت جلب توجه و مشارکت مردم بردارند.

وی در ادامه افزود: در نهایت نظرسنجی را مبتنی بر همه پرسی بدون هیچگونه محدودیتی انجام دادیم تا مصرف کننده هم بدون محدودیت به کالای محبوب خود رای دهد.

وی، تاکید این نظرسنجی را برروی وب و اینترنت دانست و گفت: در کنار نظرسنجی الکترونیکی از سایر ابزار مانند نظرسنجی تلفنی و حضوری استفاده کردیم اما محل اصلی نظرسنجی سایت اینترنتی جشنواره بود که خیلی خوب و جامع وضعیت پیشرفت رای دادن مردم را مشخص می کرد.

ناطق در ادامه افزود: در این نظر سنجی گروه خدمات اینترنت پرسرعت بیشترین آرا را به خود اختصاص داد و بعد از آن نیز برندهای مربوط به تبلت، بستنی و تلوزیون گروه هایی بودند که بیشترین توجه را در میان شرکت کنندگان در این نظر سنجی به خود اختصاص دادند.

وی، یکی از نتایج حاصل از برگزاری جشنواره برای برندها را ممیزی برند دانست و گفت: بدون درک درست از موقعیت نمی توان برای آینده برنامه ریزی کرد، بنابراین فرایند ممیزی می تواند دید جامع و روشنی از ادراکات را در اختیار برند قرار دهد تا کسب و کار رو به جلو حرکت کند.

ناطق، مشارکت گسترده مردم در حمایت از برندهای محبوب و توسعه مفاهیم هواداری و محبوب برند در جامعه مصرف کننده را از ویژگی های این نظرسنجی دانست و گفت: گزارشات حاصل از این نظرسنجی امکان تحلیل وضعیت رقابتی برند با سایر برند های هم گروه را ایجاد خواهد کرد و امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم می کند که در کنار باشگاه هواداران؛ برندها می توانند ارتباط میان هواداران را با اخبار و اطلاعات خود را تقویت کرده و گزارشات مربوط به محبوبیت برند را با در دست داشتن اطلاعات درست تحلیل و براساس ویژگی های مصرف کننده ها در در میان اعضاء اطلاع رسانی کنند.

در ادامه اسدی قائم مقام اجرایی جشنواره با اشاره به اینکه این نظر سنجی اولین انتخاب برند از نگاه مصرف کننده و مردم است، گفت: مشابه این رویداد را در هیچ مراسمی مشابه که تا به حال برگزار شده، نداشته ایم؛ چرا که ویژگی متمایز آن انتخاب برند برتر از نگاه مصرف کننده و بر مبنای مشتری مداری بود. در این دوره با برندهای متفاوت در تماس بودیم که به خاطر مسایلی که در حوزه برند وجود داشت کار سختی برای دبیرخانه و هم برای انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده بود و به نوعی اطمینان در ابتدای کار مشکل بود که با پیشرفت کار و مشخص شدن زاویه اصلی آن که انتخاب برند از نظر مردم بود و شفاف سازی بعد از آن برندها علاقه مندی خود را برای حضور در جشنواره اعلام کردند.

وی در ادامه افزود: در این نظر سنجی 10 گروه اصلی کالا و خدمات داشتیم که شامل 41 زیر گروه بودند و در هر گروه نیز حداقل 5 و حداکثر 15 برند حضور داشتند که هرکدام از برندها دارای یک صفحه هواداری بودند تا نظر سنجی، نظرسنجی کاملی باشد. همچنین اگر در گروه ها 5 برند وجود نداشت در نظر سنجی شرکت داده نشدند و گروه های زیادی به علت کم بودن تعداد برندها از این نظرسنجی حذف شدند.

وی همچنین با بیان اینکه 700 هزار نفر در عرض یک ماه در این نظر سنچی شرکت کردند، اظهارداشت: شرکت کنندگان در همه سطوح و تحصیلات و گروه های سنی با جایگاه های متفاوت و با پراکندگی در سطح کل کشور در این نظرسنجی شرکت کردند.

اسدی گفت: براساس نظرسنجی به برندهای برتر تندیس زرین و برند دوم از نگاه مصرف کننده تندیس سیمین اعطا خواهد شد و در گروه کالاهایی که برندهای خارجی رتبه اول و دوم را کسب کرده باشند به برند داخلی انتخابی از سوی مصرف کننده نیز لوح زرین برترین برند داخلی اهدا خواهد شد همچنین به برندهایی که برای تبدیل شدن به برند برتر تلاش می کنند اما هنوز با این رتبه فاصله دارند نیز لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

قائم مقام اجرایی این جشنواره در ادامه افزود:یکی از خروجی های مهم که در راستای جشنواره بود؛ تولید گزارشات بخصوصی بود که شرکت ها و برندها به دنبال آن بودند. این جشنواره فرصتی بود تا اطلاعات جمعیت شناختی افرادی که در این نظر سنجی وجود داشتند را دریافت کنیم ویک دیتا بیس قوی را ایجاد کنیم تا از طریق گزارشاتی که بر مبنا و معیارهای برند ها مثل سن، جنسیت، محل سکونت و تحصیلات تولید کنیم.

وی افزود: یکی از خروجی های این جشنواره اطلاعاتی است که در اختیار برندهای علاقه مند قرار داده خواهد شد تا خود را با گروه های کالایی دیگر مقایسه کند.

همچنین محمدیان استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه نزدیک به سه دهه است که بحث برندینگ در دنیا طرح شده و موسسه هایی برای این فعالیت در این زمینه بوجود آمده اند، گفت: در ابتدا شرکت‌های تبلیغاتی وارد شدند تا به شرکت ها کمک کنند تا برروی برندینگ خود کار کنند. به عبارتی، در ابتدا پرداختن به ابعاد ظاهری بود و بعد از آن این مطرح شد که برندی که دارایی با ارزش است، ما چه استفاده ای از آن می کنیم بعد از آن موسسه هایی مثل اینتربرند برروی رتبه بندی برندها و ارزش آن با رقبا و سایر صنایع کار کردند و در ابتدا با نقایصی همراه بود. به موازات اینکه ارزش برند را رتبه بندی کردند، اتفاق دیگری افتاد و آن این بود که فقط ارزش مالی برند نیست که نیاز به طبقه بندی دارد بلکه علاوه بر ارزش مالی برند بالا محبوبیت آن نیز اهمیت دارد و برخی از موسسات برروی این محبوبیت کار کردند.

وی اظهارداشت: در ایران یک دهه است که راجع به برند بحث می کنیم اما هیچ اتفاقی نیفتاده و هنوزموسسه ای که براساس محبوبیت، ارزش مالی و یا هر معیار دیگری اقدام به رتبه بندی برندهای داخلی کند، شکل نگرفته است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای حل این موضوع دو روش وجود دارد؛ یکی آنکه نسبت به آن سکوت کنیم و منتظر باشیم تا به مدل بهینه برسیم و آنرا اجرا کنیم که هیچ وقت اتفاق نمی افتد و دیگر سناریویی است که در این جشنواره اتفاق افتاده و آن این است که استارت را بزنیم و با یک فرمولاسیون ساده قدم به قدم با کمک مخاطبان و اعضای هیات علمی و صنعتگران ایراد آن گرفته شده و به نقطه ای برسیم که قدرتمندانه برند را براساس محبوبیت رتبه بندی کنیم و حتی موسساتی دیگر براساس ارزش مالی و یا سایر موارد مطرح در بحث برندینگ، برندها را رتبه بندی کنند.