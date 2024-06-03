تمام ملت ایران در انتخابات شرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی وقفچی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پس از تکمیل فرایند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: کسانی که از انتخابات قهر می‌کنند بویی از توسعه نبردند. معتقدم باید فرمایش حضرت علی (ع) را سرلوحه زندگی قرار داد که می‌فرماید بهترین سیاست راستگویی است.

وی افزود: اگر امروز دنیا بحران‌های بزرگی را که دارد به دلیل این است که از انسانیت به دور است و امیدواریم با دست به دست هم دادن تلاش کنیم با ایجاد عدالت اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی علمی و سایر زمینه‌ها برسیم.

وقف‌چی گفت: باید همه تلاش‌هایمان بر این باشد که چالش‌های پیش روی کشور را برطرف کنیم. عزیزان مشکل کشور ما مشکل امروز و دیروز نیست بلکه از روزی است که پایه‌های اقتصادی این کشور غلط ریخته شده است. از روزی است که به جای توزیع عادلانه ثروت این کشور بر اساس سرانه جمعیت بر اساس میزان برخورداری ریخته شده است.

این داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: تا زمانی که بیت المال و درآمد این کشور به صورت سرانه تقسیم نگردد و تا زمانی که بر اساس سرانه جمعیتی به جای میزان برخورداری ثروت این کشور تقسیم نشود این مسیر غلط ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: پس تلاش ما باید این باشد همه ملت ایران را سهیم قرار دهیم. اولین اصلاح مسیر اقتصاد کشور توزیع عادلانه ثروت است.